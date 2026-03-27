Rosario Central en alerta: Di María podría llegar a perderse partidos de la Copa Libertadores

El jugador se autoexigió para que Central no pierda en el campo de juego y pareciera que su lesión se agravó.

Tras conocerse la diagramación de los grupos de la Copa Libertadores, la CONMEBOL lanzó el calendario de los partidos y en Rosario Central surgió una noticia que generó bastante preocupación en el cuerpo técnico de Jorge Almirón, como en los hinchas, porque Ángel Di María se encuentra lesionado. Si bien no se trata de una molestia de gravedad, puede haber chances de que se pierda algunos encuentros.

Lo primero a mencionar es que las especulaciones no solo son producto de que el “Fideo” tiene una lesión confirmada, sino que el Canalla tomó la decisión de no confirmar de manera oficial qué tipo de molestia es la que le afecta al jugador. Esto genera que los rumores comiencen a ganar terreno en las redes sociales. Hay versiones a raíz de un pequeño comunicado en donde se confirma que el delantero se hizo estudios médicos y se detectó un problema muscular. Algo que obliga a realizar entrenamientos especiales.

De momento, se tiene conocimiento de que Ángel Di María no va a formar parte del partido frente a Atlético Tucumán en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura. Esto es producto de que el cuerpo médico recomendó que descanse con el fin de que el proceso de recuperación no se vea alterado. Mientras que el debut en la Copa Libertadores frente a Independiente del Valle de Ecuador está en suspenso. Algunas voces rosarinas hablan de una segunda ausencia. Un encuentro que se jugará el próximo jueves 9 de abril.

Una lesión que es producto de la propia decisión del jugador que fue en contra de todas las indicaciones. “Fui un poco egoísta en querer jugar. Estaba prácticamente en una pierna, pero no quería perderme el clásico. Vivir ese partido, esa adrenalina y ese ambiente es algo único. Los chicos querían que esté y yo quería estar”, señaló después de la victoria frente a Newell’s en el clásico rosarino. Las señales de la alerta estaban presentes y en la siguiente jornada las volvió a ignorar.

“El gol de Banfield medio que nos bajoneó, empezó el murmullo otra vez, pero lo pudimos dar vuelta. Sigo un poco con la molestia, pero quería entrar y ganar el partido”, agregó tras su último encuentro. Esto permite entender que el delantero estuvo exigiendo de gran manera a su físico y este decidió pasarle factura. En esta oportunidad, los médicos se negaron a que sume minutos frente a Atlético Tucumán para que la molestia no se transforme en algo peor.

¿Di María puede regresar a la Selección Argentina?

La fecha FIFA de marzo volvió a colocar una discusión en la que se propone un posible regreso de Ángel Di María a la Selección Argentina, debido a que mantiene un nivel más que interesante en Rosario Central. La intención de cierto sector del periodismo, como también de los hinchas, es que sea utilizado en el Mundial y en los momentos más importantes de los partidos. Algo que le fue consultado a Lionel Scaloni sobre la posibilidad de que lo incluya en la nómina de 26 jugadores que debe presentar antes del 30 de mayo.

“Tengo la mejor relación con él, pero dejó clara su decisión. Yo estoy feliz por su presente porque, además, se lo nota contento, pero la etapa está terminada. Hay chicos jóvenes que van empujando de atrás y quieren estar”, señaló el entrenador del conjunto argentino en conferencia de prensa. Palabras que sepultan cualquier campaña e intención que pueda surgir en los próximos meses.