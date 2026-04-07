Final explicado de "El último gigante", la película argentina de gran éxito en Netflix

"El último gigante", disponible en Netflix.

El último gigante es una película argentina dirigida por Marcos Carnevale que se mete de lleno en los vínculos familiares atravesados por el tiempo y el abandono. Disponible en Netflix, esta historia sigue a Boris, un guía turístico que vive en las cataratas del Iguazú, cuya rutina se ve alterada cuando reaparece su padre, Julián, después de casi tres décadas de ausencia. Ese reencuentro, cargado de tensión y resentimiento, abre viejas heridas y obliga a ambos a enfrentarse a un pasado que nunca lograron cerrar. A partir de allí, la película construye un relato íntimo sobre el dolor, el perdón y la posibilidad de reconstruir un vínculo roto.

Un final con decisiones difíciles

En su tramo final, la película profundiza en el conflicto emocional entre padre e hijo. Boris debe decidir si está dispuesto a perdonar a Julián o si el daño causado es irreparable. El desenlace no apuesta por soluciones fáciles: más que un cierre convencional, propone una resolución ambigua pero profundamente humana.

La relación entre ambos alcanza un punto de quiebre en el que el pasado no puede ignorarse. Julián intenta redimirse, pero la película deja en claro que el perdón no siempre implica olvido. En este sentido, el final funciona como una reflexión sobre los vínculos reales: sanar no significa borrar lo ocurrido, sino aprender a convivir con ello. La historia sugiere que, aun en medio del dolor, existe la posibilidad de construir algo nuevo, aunque sea distinto a lo que alguna vez se imaginó.

Este cierre, lejos de lo melodramático, se apoya en la sensibilidad de los personajes y refuerza la idea de que las relaciones familiares son complejas.

Oscar Martínez protagoniza "El último gigante".

Una película argentina en una locación icónica

La película está protagonizada por Oscar Martínez, quien interpreta a Julián, y Matías Mayer en el rol de Boris. El elenco se completa con figuras como Inés Estévez, Luis Luque, Silvia Kutika y Johanna Francella.

El film fue rodado en la provincia de Misiones, con locaciones centrales en las imponentes cataratas del Iguazú, el Parque Nacional Iguazú y zonas cercanas como Puerto Libertad. Estas locaciones no solo funcionan como escenario, sino que aportan una dimensión visual clave al relato, elevando el contraste entre la inmensidad del paisaje y la intimidad del conflicto humano.

Con una duración cercana a los 100 minutos y un estreno que pasó por salas argentinas antes de llegar al streaming, El último gigante se posiciona como un drama emocional que apuesta por la actuación y los vínculos antes que por la espectacularidad, consolidando una vez más el estilo narrativo de Carnevale.