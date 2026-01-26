Carnaval 2026: a dónde ir y cuál es el destino más elegido por los argentinos

El Carnaval 2026, que se celebrará los días lunes 16 y martes 17 de febrero, se está perfilando como uno de los fines de semana largos con mayor movimiento turístico del año en Argentina. Los datos y proyecciones del sector indican un interés creciente por parte de los viajeros, con una intención de viaje que supera en un 30% a la registrada en el mismo período de planificación del Carnaval 2025.

Más allá de esto, es importante remarcar que el turismo internacional sigue siendo el más elegido por argentinas y argentinos; generando así, problemas para los destinos del interior del país.

El análisis de las búsquedas y reservas permite trazar un mapa claro de los destinos favoritos. A nivel internacional, Brasil consolida su liderazgo indiscutido, ofreciendo una combinación ganadora de festejos tradicionales, playas y una amplia oferta de entretenimiento. En el último mes, los destinos cariocas han experimentado un notable crecimiento en las consultas: Búzios lidera con un incremento del 53%, seguido por Florianópolis (42%) y Río de Janeiro (34%).

Otros destinos regionales como Santiago de Chile, San Pablo y Foz de Iguazú mantienen un interés sostenido, consolidándose como opciones clásicas para el fin de semana largo.

El turismo interno también en alza

El Carnaval no solo impulsa los viajes al exterior, sino que también da un impulso al turismo interno. Los destinos argentinos se preparan para recibir una gran afluencia de visitantes. Bariloche encabeza las preferencias nacionales con un crecimiento del 44% en las búsquedas durante el último mes, posicionándose como el refugio sureño ideal.

En segundo lugar, Puerto Iguazú registra un aumento del 38%, atrayendo a quienes buscan las cataratas y el calor del Litoral.

La oferta se completa con destinos clásicos y emergentes. Jujuy se consolida como una opción tradicional, muy buscada por sus celebraciones autóctonas y su riqueza cultural. Por su parte, Mendoza y Córdoba continúan siendo alternativas muy atractivas, captando a los viajeros que priorizan una experiencia que combine gastronomía de calidad, paisajes únicos y propuestas urbanas variadas

Cómo viajan y pagan los argentinos

El comportamiento del viajero argentino también muestra tendencias definidas. La planificación anticipada y la búsqueda de optimizar el presupuesto son clave. Los paquetes turísticos completos (que incluyen vuelo, alojamiento y otros servicios) ganan terreno, ya que permiten generar ahorros importantes y simplificar la organización.





En cuanto a los medios de pago, la tarjeta de crédito sigue siendo la herramienta financiera predominante, concentrando alrededor del 65% de las transacciones. Esto subraya la importancia crucial de las facilidades de pago y financiación al momento de concretar un viaje.

En paralelo, se observa un aumento interanual del 20% en los pagos realizados en dólares, lo que demuestra una mayor adaptación y flexibilidad de los viajeros para utilizar distintas alternativas monetarias disponibles en el mercado.

El panorama para el Carnaval 2026 es, sin duda, alentador para la industria turística en relación a lo ocurrido en años anteriores. El aumento sustancial en la intención de viaje, la diversificación de destinos (tanto dentro como fuera del país) y la adaptación en las formas de pago ilusionan al sector en un contexto complejo, de poca reactivación y dinamismo.