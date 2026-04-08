Conflicto en una empresa textil de Corrientes: trabajadores en estado de alerta por deudas salariales

En medio de la crisis que azota la industria nacional, la emblemática empresa textil Tipoití es otra de las víctimas de las medidas del gobierno de Javier Milei. En este escenario, el secretario adjunto de la Asociación de Obreros Textiles, Isaac Soís, alertó por la situación de los trabajadores de la planta correntina, que reclaman deudas salariales.

Según explicó Soís, la empresa mantenía un atraso en las paritarias correspondientes a los últimos meses, que finalmente decidió saldar con el pago acumulado del 7%, correspondiente a diciembre, enero, febrero y marzo. Sin embargo, aclaró que aún persisten deudas vinculadas a esos períodos, lo que profundizó el malestar entre los operarios.

Una medida de fuerza fue desactivada luego que la empresa se comprometiera a presentar en los próximos días una propuesta de pago para regularizar las deudas pendientes, que incluyen reajustes de aguinaldo y vacaciones.

Pese a la promesa, Soís advirtió que los trabajadores se mantienen en estado de alerta y movilización, y que no descartan retomar medidas de fuerza si la empresa no cumple con lo acordado. “Si no hay una respuesta acorde a la deuda, volveremos a manifestarnos”, señaló en diálogo con la Redacción de Radionord.

La histórica textil Tipoití, una de las firmas más importantes del sector manufacturero en Corrientes, estableció suspensiones de trabajadores en agosto del año pasado y enfrenta una fuerte caída en su nivel de actividad. La compañía, con plantas en Goya, Bella Vista y Esquina, redujo jornadas y mantuvo parte del personal sin tareas efectivas ante la baja en la demanda y el encarecimiento de los costos de producción.

El impacto de la política económica del Gobierno nacional y el apoyo a ese modelo por parte de muchos gobernadores, tal es el caso de los hermanos Valdés, golpea con especial dureza a sectores como el textil, el calzado y la indumentaria.

Cerró una histórica textil y le debe la indemnización a más de 200 personas

La empresa Emilio Alal cerró las puertas de un día para el otro en enero de las plantas de hilados y telas en Goya, Corrientes, y la de hilados en Villa Ángela, Chaco más de 200 trabajadores quedaron en la calle. Tras el reclamo la firma les impuso una perimetral a un grupo de trabajadores.

Los telegramas de despidos llegaron el 25 de enero y allí se explicaba el cierre y desvinculación de los trabajadores y trabajadoras por "el actual contexto económico y comercial adverso" que atraviesa la industria y el país en general y apuntando contra la apertura de importaciones.

En Corrientes, donde se dio la mayor sangría, los empleados pidieron por los puestos de trabajo en primera instancia y luego cuando la situación ya no tenía vuelta atrás por las indemnizaciones.

Tras esto los empresarios dueños de la firma textil no solo no cumplieron con los pagos correspondientes sino que fueron a la Justicia. Los trabajadores iban a protestar a los barrios de los patrones quienes consiguieron una "perimetral" de 200 metros por 180 días para que los delegados y trabajadores no se acerquen a sus domicilios.

"Hay compañeros que trabajaron 20, 25 o 30 años en la fábrica, toda su vida manejaron una máquina, los sacás de ahí y no saben hacer otra cosa", relató David González, ex delegado y trabajador despedido, al programa “Dialogando” de Radio Sudamericana de Corrientes.

"Dicen que como somos la cara visible de la protesta y que instigamos a la gente, pero no es así. La comunidad está enojada, porque todos tienen algún familiar que trabajaba en la hilandería y fue despedido", añadió respecto de la insólita medida de la Justicia. Mientras tanto el poder judicial no se expresó respecto del pago que les deben a los trabajadores.