Cerró una histórica maderera de La Plata en medio de la crisis de Milei

Cerró una maderera de más de 50 años de historia.

La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei con sus medidas no afloja y una histórica maderera se suma a la larga lista de empresas que cerraron sus puertas.

La maderera Zavalla Moreno de La Plata puso fin a su historia de más de 50 años en medio de la caída de consumo y el aumento de costos fijos que tuvo que afrontar el local en el último tiempo.

El tradicional comercio estaba ubicado en 31, entre 39 y 40, y era uno de los principales puntos de referencia de la industria de la madera de la zona. Era reconocido por sus clientes por la buena atención y el amplio stock que contenía productos desde la construcción hasta la carpintería fina.

También era conocida popularmente como "la maderera de la suerte" por una publicidad radial protagonizada por "Riverito", pero en los últimos días los vecinos comenzaron a notar los signos de fin al ver que las redes sociales estaban "abandonadas" y no atendían el teléfono.

Finalmente, en los últimos días, los clientes que se acercaron al lugar se encontraron con las persianas cerradas. Desde el lugar aún no se pronunciaron al respecto, pero fuentes del sector marcaron que la caída del consumo está causando estragos, ya que hay menos clientes, gastos más medidos y tickets más bajos.

Según indicaron fuentes vinculadas al lugar, actualmente se encuentran realizando “un inventario” del material disponible, aunque la venta al público ya no se está llevando adelante.

El local era reconocido en la zona pero no pudo resistir a la caída del consumo y el aumento de los costos.

Cerró un tradicional restaurante de La Plata por la crisis

Después de casi dos décadas de presencia en La Plata, el restaurante y confitería Me Piace cerró sus puertas definitivamente. Ubicado en la emblemática esquina de 54 y 9, el local funcionó durante 17 años, pero el contexto económico actual terminó por hacer insostenible su continuidad.

El cierre fue consecuencia directa de una fuerte caída en la cantidad de clientes, sumada a costos operativos elevados y un alquiler muy alto. Aunque el espacio contaba con capacidad para 150 personas distribuidas en dos pisos, trabajaba a menos de la mitad de esa capacidad, lo que afectó seriamente sus ingresos. En sus últimos días, Me Piace mantenía aproximadamente 20 empleados, quienes ahora enfrentan la incertidumbre del cierre.

Especialistas y referentes del rubro coinciden en que el aumento constante de los costos fijos, junto con la retracción del consumo, dificultan la rentabilidad de los locales. En palabras de uno de ellos al medio local 0221 “el incremento de los costos fijos, la retracción del consumo y las dificultades para sostener la rentabilidad ponen en jaque a muchos negocios”.