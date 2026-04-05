Ni el juego se salva: cerraron dos históricos casinos de Chubut en medio de la crisis de Milei

Cerraron dos históricos casinos.

De la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei no se salvó casi ningún sector y hasta el juego se vio perjudicado. Dos históricos casinos cerraron sus puertas y más de 50 trabajadores quedaron en la calle.

Tanto el casino de Rada Tilly era operado por Casino Club S.A., como el de Esquel operado por Trewelyn S.A., ambos de Chubut, bajaron las persianas y hay reclamos de los empleados por las indemnizaciones.

El lugar de juegos y apuestas de Rada Tilly cerró tras más de 30 años de actividad en la villa balnearia. "El cierre fue por la gran crisis económica, que hace que la gente ya no tenga dinero para apostar y por el fuerte avance de los casinos electrónicos", señaló uno de los vecinos al medio BaeNegocios.

Los empleados marcaron que el cierre del lugar que estaba ubicado en avenida Armada Argentina 802 fue sorpresivo y desde la empresa no emitieron ningún comunicado al respecto. Algunos de sus trabajadores fueron trasladados a los casinos de Comodoro, a 15 kilómetros.

50 trabajadores en la calle

El otro caso es el del casino de Esquel, desde donde sostuvieron que el cierre se debió a que Lotería le bajó la licencia, aunque el organismo provincial desmintió esta versión.

Allí eran 50 los trabajadores que desarrollaban sus tareas y desde la provincia dictaron una conciliación obligatoria que los empleados aseguran que la empresa no respetó y comenzó a enviar los telegramas de despido.

"Prácticamente a todos nos llegó el despido y a los pocos que restan seguro que recibirán el telegrama en las próximas horas", señaló uno de los trabajadores afectados por el cierre del casino.

Además, agregó: "La empresa nos ofrece el 50 por ciento de la indemnización que nos corresponde". Cabe señalar que el martes 31 se realizó la audiencia en la delegación de la Secretaría de Trabajo, en el marco de la Conciliación Obligatoria, pero los representantes de Trewelyn S.A. no se presentaron.

"La empresa no se presentó y queda de manifiesto la actitud que tuvo con empleados de más de 15 años de antigüedad cada uno. No tenemos dinero en el bolsillo, no sabemos qué problemas pudo haber tenido Lotería, pero los afectados somos nosotros que quedamos en la calle", relató otro de los trabajadores.

En tanto desde el Sindicato de Empleados de Comercio local calificaron los despidos como "ilegales y nulos, sobre todo en una etapa de Conciliación Obligatoria" y pidieron que se "intime a la empresa a pagar los sueldos de marzo".