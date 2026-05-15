Una casa hecha de piedras volcánicas: la "obra de arte viva" que cuestiona el futuro de la arquitectura.

Existe una casa hecha de piedras volcánicas llamadas basaltos que fue puesta a la venta recientemente y que cuestiona el futuro de la arquitectura. Si bien participaron arquitectos en el proceso, el mayor trabajo lo hicieron distintos artistas, escultores y artesanos, lo que la diferencia totalmente de cualquier otra casa tradicional.

Está ubicada en The Channon, un pueblo pequeño en la región de Northern Rivers, Australia. No es una vivienda convencional, sino que fue concebida como una “obra de arte viva”, en la que cada detalle fue sumamente pensado. Fue construida hace 35 años con basalto de Wollumbin y sobre cimientos excavados completamente a mano.

Casa hecha con rocas volcánicas.

Según explicó su dueña, Marie Makinson, en diálogo con Domain, fue diseñada “desde la perspectiva de la psicología profunda, el arte, la imaginación y el alma”, alejándose de los criterios funcionalistas que suelen dominar en la arquitectura.

Cómo es la casa hecha de basaltos

"En todos los rincones de la casa, las superficies y las estructuras están hechas a mano. Se puede ver que hubo intervención humana, y eso la hace muy viva”, explica la propietaria, destacando el valor de lo artesanal de su casa.

El escultor Dennis Monks trabajó en la estructura y la mampostería, mientras que el artesano Remo Valance se encargó de los detalles en hierro, iluminación y barandas. “Hubo artistas increíbles que participaron en este lugar”, señala Makinson.

El enfoque también fue ambiental. El terreno fue regenerado como selva de arenisca, lo que permitió el regreso de la fauna. “Regeneramos la selva de arenisca del terreno, y eso hizo que volviera mucha vida silvestre”, cuenta. Y agrega: “Se siente especial porque le está devolviendo algo al medioambiente”.

Casa hecha con rocas volcánicas.

La casa borra los límites entre interior y exterior, con galerías y terrazas que funcionan como transición hacia la naturaleza. Para la agente Jacqui Smith, el impacto es inmediato: “Las personas que la han visto dicen que es un paraíso creativo. Realmente te activa, te conecta con tu propia creatividad”.

Cuánto cuesta

Esta casa tiene un valor de entre 1,65 y 1,7 millones de dólares. Su precio no solo responde solamente a su tamaño o ubicación, sino también a su carácter único, ya que es muy difícil de conseguir algo semejante en el mercado, tanto por su construcción artesanal como por su valor artístico y ambiental.

Las preguntas que plantea

La mayor pregunta que plantea esta casa es si la arquitectura puede volver a procesos más lentos y humanos. Además, deja otras pregunta abierta muy importante: ¿qué lugar tiene hoy lo artesanal frente a la construcción en serie?

“No fue un proceso separado de mi vida. Reflejó los procesos de la vida, y mi desarrollo como individuo, pero también dentro de una comunidad. Para mí, tiene su propia alma, y va a perdurar mucho más allá de mí”, concluye la propietaria.