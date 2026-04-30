Cómo funcionan las casas de plástico reciclado que se arman rápido como juguetes y cuestan mucho menos

Cómo funcionan las casas de plástico reciclado que se arman rápido y cuestan mucho menos.

Lejos de ser una idea futurista, las casas construidas con plástico reciclado que pueden levantarse en apenas cinco días, ya se aplican en distintos países y también comienza a despertar interés en Argentina. La propuesta combina tres factores clave para estos tiempos: rapidez, bajo costo y sustentabilidad.

El secreto está en los llamados “ladrillos plásticos”, piezas fabricadas a partir de residuos reciclados, tanto urbanos como industriales, que reemplazan gran parte de los materiales tradicionales de obra. A simple vista, funcionan como grandes bloques de construcción que se ensamblan entre sí con precisión, reduciendo la necesidad de cemento, agua y mano de obra intensiva.

Así, una vivienda de unos 40 metros cuadrados, con dos habitaciones, baño, cocina y living, puede quedar terminada en menos de una semana con un equipo reducido de trabajadores. El proceso comienza con la recolección y clasificación del plástico, que luego pasa por un sistema de fundición y extrusión hasta transformarse en módulos resistentes, livianos y listos para ser montados.

Además de acelerar los tiempos, estas estructuras ofrecen ventajas funcionales, pueden alcanzar hasta dos pisos, tienen buen aislamiento térmico y acústico, y permiten una mayor eficiencia energética, algo cada vez más valorado frente al aumento de los costos de servicios.

Cuánto cuesta una casa de plástico en Argentina

Pero uno de los aspectos que más llama la atención es el precio. Una vivienda básica de este tipo puede costar alrededor de 6.800 dólares, una cifra muy por debajo de lo que demanda una construcción convencional. Esa diferencia convierte a este sistema en una opción especialmente atractiva para programas de vivienda social, soluciones de emergencia o proyectos de urbanización rápida.

El impacto ambiental también es significativo. Cada casa representa toneladas de plástico que no terminan en basurales, ríos o rellenos sanitarios. En algunos desarrollos internacionales ya se utilizaron cientos de toneladas de residuos reciclados para levantar barrios enteros en pocas semanas.

Las casas construidas con plástico reciclado que pueden levantarse en apenas cinco días y ya se aplican en distintos países.

En Argentina, el reciclado plástico también muestra un crecimiento sostenido. Durante 2023 se recuperaron cerca de 294.000 toneladas, una cifra que quintuplica los registros de hace veinte años. Además, la actividad ya genera más de 50.000 puestos de trabajo y permitió evitar la emisión de unas 482.000 toneladas de dióxido de carbono en un solo año.

Se estima que 7 de cada 10 hogares argentinos presentan algún tipo de problema vinculado a la vivienda, ya sea por hacinamiento, falta de servicios básicos o construcciones precarias. Frente a ese panorama, las casas de plástico reciclado aparecen como una respuesta posible. No buscan reemplazar por completo a la construcción tradicional, pero sí ofrecer una alternativa más accesible, rápida y amigable con el ambiente.