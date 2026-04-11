Cómo son las casas de plástico reciclado que se construyen en solo 5 días como si fueran bloques de juguete

Cómo son las casas de plástico reciclado que se construyen en solo 5 días.

En medio de la crisis habitacional y el avance de la economía circular, una innovación en la construcción empieza a ganar terreno, viviendas hechas con plástico reciclado que pueden levantarse en apenas cinco días. Se trata de un sistema que combina rapidez, bajo costo y sustentabilidad, y que ya empieza a replicarse en distintos países, incluida Argentina, como una alternativa concreta frente a los métodos tradicionales.

El corazón de esta tecnología está en los llamados “ladrillos plásticos”, bloques fabricados a partir de residuos reciclados que se ensamblan como piezas de encastre, similares a un juego de construcción. A diferencia del ladrillo convencional, no requieren cemento en grandes cantidades, lo que acelera notablemente la obra y reduce costos.

Con este sistema, una casa de aproximadamente 40 metros cuadrados, con dos habitaciones, baño, cocina y living, puede construirse en solo cinco días con un equipo reducido de trabajadores. El proceso comienza con la recolección de plásticos provenientes tanto de residuos urbanos como industriales. Luego, esos materiales pasan por un sistema de extrusión que los funde y moldea en bloques modulares. Cada pieza es liviana, resistente y está diseñada para encastrarse con precisión, lo que elimina gran parte del trabajo húmedo típico de la construcción tradicional.

Además de su rapidez, estas viviendas pueden alcanzar hasta dos pisos y ofrecen buen aislamiento térmico y acústico, lo que mejora su eficiencia energética y confort interior.

Más baratas y sustentables

Uno de los principales atractivos es el costo, una vivienda básica puede rondar los 6.800 dólares, una cifra considerablemente menor frente a la construcción convencional. Pero el impacto no es solo económico. Cada casa implica reutilizar grandes volúmenes de plástico que, de otro modo, terminarían en basurales o contaminando el ambiente. En algunos proyectos, incluso se han reciclado cientos de toneladas para construir barrios completos en pocas semanas.

En Argentina, el desarrollo de materiales con plástico reciclado viene creciendo de forma sostenida. Según datos del sector, el reciclado de plástico alcanzó cerca de 294.000 toneladas en 2023, multiplicándose por cinco en las últimas dos décadas. Además, la cadena del reciclaje ya genera más de 50.000 empleos y evitó la emisión de 482.000 toneladas de CO₂ en un solo año, lo que muestra su impacto ambiental positivo.

Una vivienda básica de plástico reciclable puede rondar los 6.800 dólares.

En paralelo, el país también enfrenta un fuerte déficit habitacional, se estima que 7 de cada 10 hogares tienen algún tipo de problema de vivienda, lo que vuelve clave la aparición de soluciones más accesibles y rápidas.

Aunque todavía no reemplazan a la construcción tradicional, las casas de plástico reciclado se posicionan como una opción viable para contextos de emergencia, viviendas sociales y proyectos sustentables. En Argentina ya existen experiencias piloto y desarrollos locales que buscan adaptar esta tecnología al contexto nacional.