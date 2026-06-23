FOTO DE ARCHIVO. El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a un evento en Durán

El presidente de Ecuador Daniel Noboa consolida cada vez más su alianza con Estados Unidos y firmó un decreto que da inmunidad a los militares extranjeros que operen en el país para desarticular bandas criminales. Noboa enmarcó estas prerrogativas al declarar la existencia de un "conflicto armado interno".

"A partir de esta decisión, militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad", señaló Noboa en un vídeo difundido en redes sociales por la Presidencia.

Con la firma del decreto 424, Noboa reconoció la existencia del conflicto armado interno y habilitó la cooperación internacional para hacer frente a las bandas criminales ligadas al narcotráfico. Noboa desarrolló una relación de extrema cercanía con el presidente de Estados Unidos Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca. Hizo un plebiscito, que perdió, para consultar sobre la reinstalación de bases militares extranjeras en el país, condecoró a la ex secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, y suscribió en marzo de este año al grupo del Escudo de las Américas, donde también participan otros 17 países. El propio Noboa lo dijo así en el video que posteó en X: "Esta medida es resultado de meses de trabajo, especialmente durante nuestra última reunión en el Pentágono".

Ahora, fuerzas extranjeras están habilitadas para desplegarse en las provincias "más golpeadas por la inseguridad" junto a las fuerzas de seguridad locales.

Comunicado de la presidencia de Ecuador

Actualmente, Ecuador ya recibe apoyo -entre otros- de EE.UU. y la Unión Europea para temas de seguridad, especialmente del primero con soporte de inteligencia, pero sin tropas sobre el terreno hasta el momento. El mismo documento indica que el presidente, conforme lo contempla la Constitución, "concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y los civiles que participen en acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado".

Asimismo, exhorta a la Asamblea Nacional (Parlamento) para que conceda amnistías en favor del personal militar, policial o de los civiles que hubieren actuado en defensa del Estado.

Noboa gobierna con estados de excepción

Tras el 'conflicto armado interno', Noboa decretó una serie de estados de excepción para combatir la inseguridad. El más reciente se activó esta semana, por sesenta días, en diez provincias y tres municipios. La medida, que entró en vigencia este martes, se suma a la larga serie de decretos de este tipo impulsados por el mandatario desde comienzos de 2024.

En enero de 2024, pocas semanas después de llegar al poder, Noboa declaró que Ecuador atravesaba un "conflicto armado interno" y dispuso un estado de excepción parcial en varias regiones consideradas estratégicas por la presencia de bandas vinculadas al narcotráfico. Desde entonces, el Gobierno prorrogó la medida en reiteradas oportunidades. Según registros oficiales, el presidente ya firmó 23 decretos de excepción, la mayoría de ellos concentrados en provincias de la costa pacífica ecuatoriana.

La nueva extensión alcanza a las provincias de Pichincha, donde se encuentra la capital Quito, además de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. También incluye a los municipios de La Maná, en la provincia de Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.

Consultado sobre las reiteradas renovaciones de este régimen, Noboa aseguró que la actual extensión "no se prolongará". Sin embargo, dejó abierta la puerta a futuras medidas extraordinarias al señalar que, si las circunstancias lo requieren y se desarrollan nuevas operaciones especiales contra grupos criminales, el Ejecutivo podría decretar el "estado de emergencia".