La Selección Argentina enfrenta a Austria y busca su segundo triunfo en el Mundial 2026

La Selección Argentina de Fútbol disputará este lunes su segundo compromiso en el Mundial 2026 cuando se mida ante su par de Austria por el Grupo J. El encuentro, programado para las 14:00 (hora argentina) en el imponente Dallas Stadium de Arlington, representa una oportunidad clave para que los dirigidos por Lionel Scaloni aseguren su clasificación a los dieciseisavos de final en su camino por la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

El conjunto nacional llega con el ánimo en alto luego de un sólido debut en el que goleó 3 a 0 a Argelia. Aquella tarde tuvo un protagonista excluyente: Lionel Messi. Con un hat-trick memorable, el astro rosarino sumó 16 tantos en citas mundialistas, alcanzando la mítica línea del alemán Miroslav Klose. Este lunes, todas las miradas del planeta fútbol estarán puestas sobre el "10", quien con gritar un solo gol se convertirá en el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales.

A pesar del buen arranque, el cuerpo técnico liderado por Scaloni debió trabajar en variantes obligadas durante las últimas horas. La baja casi confirmada del defensor Gonzalo Montiel debido a una pequeña molestia muscular le abriría las puertas de la titularidad a Nahuel Molina en el lateral derecho.

La otra gran incógnita del entrenador se plantea en la zona de ataque. Tras recuperarse de una dolencia que lo relegó al banco en el debut, Julián Álvarez pelea palmo a palmo el puesto con Lautaro Martínez para acompañar a Messi y a Nicolás González (o Thiago Almada) en la ofensiva. Por el lado de Austria, el panorama no es menor: los europeos llegan tras vencer por 3 a 1 a Jordania, por lo que una victoria ante la albiceleste también certificaría su boleto a la siguiente fase.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambas naciones, dado que los únicos dos antecedentes registrados corresponden a amistosos de 1980 y 1990. Un dato curioso que ilusiona a los cabuleros: en ambas ocasiones previas, Argentina venía de ser campeona del mundo (1978 y 1986), una mística que se repite de cara al duelo de este lunes con el parche dorado de Qatar en el pecho.

El partido