La casa de Tim Payne en Nueva Zelanda.

Tim Payne, futbolista neozelandés de 32 años, sorprendió al mundo no solo por su desempeño en el Mundial 2026, sino también por la explosión de su popularidad en redes sociales. Tras esto el lateral de la selección mostró cómo es la casa donde vive con su esposa.

Su cuenta de Instagram pasó de tener apenas 4.000 seguidores a casi 6 millones en cuestión de meses, luego de una campaña impulsada por un influencer argentino.

Así es la casa de Tim Payne

La historia comenzó en Wellington, donde Tim vive junto a su esposa Michelle Peters. La pareja disfruta de una vida tranquila en una casa sencilla con interiores blancos y una vista privilegiada que combina agua y montañas. Aunque los detalles específicos de la vivienda, como su tamaño o valor, no se conocen, las publicaciones muestran un ambiente luminoso y minimalista, sin objetos que saturen la decoración.

Michelle, de 32 años, es modelo y fotógrafa profesional especializada en eventos y bodas. Tiene raíces latinoamericanas: su madre nació en Costa Rica y su padre en Nueva Zelanda, lo que la llevó a crecer en contacto con la cultura y el idioma español. Se casaron en 2024 y tuvieron su primer hijo a mediados de 2025, año en el que la fama de Tim comenzó a crecer exponencialmente.

La esposa del defensor compartió su emoción en redes sociales: “Son unos genios. No he parado de cantar y de reírme con todos los comentarios. Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí. Gracias por adoptarlo, LATAM, y darle tanto amor. Me lo cuidan mucho”, escribió, refiriéndose a la canción viral dedicada a Tim que se volvió un fenómeno en la región.

El detonante de esta popularidad fue el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como Scarso, quien se propuso encontrar al jugador menos conocido del Mundial. Tras descubrir que Tim apenas tenía 4.000 seguidores en Instagram, lanzó una campaña masiva para que el público lo siguiera. En menos de 24 horas, el lateral derecho sumó 700 mil nuevos seguidores y, tras su debut en la Copa del Mundo, su cuenta escaló hacia los seis millones.

Este fenómeno no solo transformó la presencia digital de Tim Payne, sino que también mostró cómo las redes sociales pueden cambiar la vida de un deportista casi desconocido. La combinación entre su rendimiento en el campo y el apoyo viral de la comunidad latina hizo que la historia del defensor neozelandés se convierta en uno de los relatos más curiosos y entrañables del Mundial 2026.