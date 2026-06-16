Tim Payne, del Mundial 2026 a refuerzo de un gigante de Sudamérica: "Aguante Argentina"

Tim Payne, a punto de ser refuerzo de un gigante de Sudamérica (foto: Selección Nueva Zelanda).

Insólitamente, Tim Payne está a punto de ser refuerzo de un club gigante de Sudamérica una vez que termine el Mundial 2026. Mientras disputa la máxima cita con la Selección de Nueva Zelanda, que empató 2-2 contra Irán en el debut, todo indica que el defensor de 32 años continuará con su carrera profesional nada menos que en Olimpia de Paraguay.

De acuerdo con la información de diversos portales deportivos guaraníes, el tricampeón de la Copa Libertadores ultima detalles para quedarse con la ficha del oceánico una vez culminada su participación en la Copa del Mundo. El jugador se volvió viral gracias a un argentino antes del arranque del torneo en Norteamérica, ya que apenas tenía menos de 5.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram (@timpayne__) y actualmente tiene más de seis millones.

Tim Payne sería refuerzo de Olimpia de Paraguay tras el Mundial 2026

Actualmente, el experimentado lateral derecho se desempeña en Wellington Phoenix de la A-League, el principal torneo de fútbol de Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, se mudaría a la otra parte del mundo y recorrería los casi 11.000 kilómetros que separan a Wellington de Asunción para transformarse así en el fichaje marketinero del cuadro de la capital guaraní.

Consultado acerca de su nueva popularidad después del 2-2 entre los "Kiwis" e Irán en el estreno mundialista en la zona G que completan Bélgica y Egipto, Payne contestó entre risas: "¿Jugar en Argentina? Bueno, eso sería a considerar, pero en este momento me enfoco en representar a Nueva Zelanda... Mi sueño es ganar el Grupo y seguir en el Mundial". "¿Cómo es eso? ¡Aguante Argentina!", cerró en castellano.

Olimpia de Paraguay, a punto de fichar a Payne.

Por qué Tim Payne se hizo viral gracias a un argentino

El influencer albiceleste Valentín Scarcini (conocido en las redes como "El Scarso") fue quien lanzó una campaña para encontrar al futbolista "menos conocido" de la Copa del Mundo y transformarlo en una celebridad de Internet. "A ver, vamos a buscar al jugador del Mundial que menos seguidores tiene en las redes sociales y convertirlo en famoso...", se le ocurrió en un momento. Fue así que encontró al neocelandés, que apenas tenía menos de 5.000 seguidores en Instagram y hoy ya tiene más de seis millones.

"El Scarso" le propuso a su audiencia unirse para seguirlo masivamente, interactuar con sus fotos y armarle una "hinchada" virtual bajo el lema "No Payne, No Gain (Sin Payne, Sin Ganancia)". Tal fue la explosión mediática a través de las redes sociales, a nivel global, que hasta el propio defensor y su esposa Michelle Peters (una modelo y fotógrafa profesional nacida en Costa Rica) agradecieron a Argentina en general a la distancia con videos y mensajes.