Paso a paso: cómo crear los stickers de Tim Payne directamente desde WhatsApp y sin bajarte nada

Fuente: RTVE.

Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, se convirtió en uno de los futbolistas más comentados en redes sociales antes del Mundial 2026. Todo comenzó cuando el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como "El Scarso", propuso un desafío en TikTok: encontrar al jugador menos conocido del torneo y convertirlo en figura global. Tras revisar los 48 planteles, identificó a Payne, que tenía menos de cinco mil seguidores en Instagram.

La respuesta fue viral de forma inmediata. En cuestión de horas, la cuenta del defensor comenzó a sumar seguidores de manera masiva. Al fenómeno se sumaron marcas internacionales, artistas y otros creadores de contenido. Payne publicó un video agradeciendo en parte en español y llegó a encontrarse con Scarsini en el predio de Nueva Zelanda en Miami. Hoy tiene más de 5 millones de seguidores y es uno de los temas más buscados en el arranque del torneo.

Cómo crear el sticker desde WhatsApp sin apps externas

WhatsApp incorporó un creador de stickers nativo que funciona directamente desde cualquier chat. La función recorta automáticamente el fondo de la foto y convierte la imagen en un sticker listo para enviar.

El paso a paso:

Abrí WhatsApp y entrá a cualquier chat —no importa cuál—. Tocá el ícono de emoji (la carita en la barra de texto) y luego seleccioná la pestaña de stickers (el cuadrado con la esquina doblada). Tocá el ícono "+" en la parte superior derecha del panel de stickers. Elegí "Nueva pegatina" y seleccioná una foto de Tim Payne desde tu galería —podés descargar una desde su Instagram (@timpayne) o buscarla en Google—. WhatsApp recorta el fondo automáticamente con IA. Si querés, podés agregar texto o emojis encima. Tocá "Añadir a pegatinas" y el sticker quedará guardado en tu colección lista para usar en cualquier chat.

Si la función no aparece, actualizá WhatsApp a la última versión disponible en tu tienda: la función de creación nativa de stickers se desplegó de forma progresiva y puede no estar en versiones anteriores.

Quién es Tim Payne

Más allá del fenómeno viral, Payne tiene una historia deportiva real. Nacido en Auckland, tiene 32 años y actualmente juega como lateral derecho para el Wellington Phoenix en la A-League australiana. Con más de 50 partidos internacionales con Nueva Zelanda, llegó al torneo como uno de los jugadores con menor exposición mediática —tasado en apenas 360.000 dólares, uno de los valores más humildes del Mundial 2026—.

Nueva Zelanda, conocida como los All Whites, nunca ganó un partido en una Copa del Mundo. El desafío deportivo de Payne es tan difícil como improbable era su viralización. Pero en el Mundial 2026, el defensor neozelandés ya ganó algo que pocos jugadores del torneo pueden decir: es conocido en cada rincón del planeta.