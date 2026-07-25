Quién es la ex novia de Lamine Yamal: así es Alex Padilla

Alex Padilla es una creadora de contenido española con millones de seguidores en redes sociales.

La vida amorosa de Lamine Yamal ha despertado gran interés desde su explosión en el fútbol europeo. Entre las relaciones que más repercusión tuvieron se encuentra la que mantuvo con Alex Padilla, una influencer española que ganó notoriedad internacional tras ser presentada públicamente por el futbolista durante la Eurocopa.

Quién es Alex Padilla, la ex novia de Lamine Yamal

Alex Padilla es una creadora de contenido española que logró consolidar una importante comunidad en redes sociales gracias a sus publicaciones virales y su presencia en plataformas digitales. Su popularidad creció considerablemente cuando comenzó su relación con el delantero del FC Barcelona.

La influencer acumula más de dos millones de seguidores en TikTok, donde comparte contenido vinculado al entretenimiento, tendencias y estilo de vida. Su perfil también ha sido objeto de comentarios en los medios españoles debido a algunas publicaciones de tono provocador que contribuyeron a posicionarla como una de las jóvenes influencers más comentadas del momento.

Aunque ya contaba con una audiencia considerable antes de hacerse conocida por su romance con el futbolista, la exposición mediática aumentó notablemente a partir de sus apariciones junto a Lamine Yamal en distintos eventos internacionales.

Cómo comenzó la relación entre Lamine Yamal y Alex Padilla

La historia de amor entre Lamine Yamal y Alex Padilla se hizo pública durante la ceremonia de entrega del trofeo de la Eurocopa disputada en Alemania. Fue en ese contexto cuando el joven futbolista presentó oficialmente a la influencer como su pareja.

La aparición de ambos juntos generó una gran repercusión en redes sociales y despertó la curiosidad de los seguidores del jugador español, que rápidamente comenzaron a interesarse por la identidad y la trayectoria profesional de Padilla.

Meses después, la pareja volvió a mostrarse públicamente durante un viaje a Dubái. La influencer acompañó al delantero cuando recibió el premio Globe Soccer en diciembre de 2024, una imagen que sorprendió a muchos, ya que poco tiempo antes habían circulado rumores sobre una posible separación.

Su presencia en uno de los momentos más importantes de la carrera del futbolista parecía confirmar una reconciliación y un nuevo comienzo para la pareja.

Por qué terminaron Lamine Yamal y Alex Padilla

La reconciliación, sin embargo, fue breve. Diversos medios europeos, entre ellos Bild y Ten, informaron que la relación llegó definitivamente a su fin a comienzos de 2025.

La pareja hizo su primera gran aparición pública durante la celebración de la Eurocopa, cuando el futbolista la presentó oficialmente ante el mundo

Según las publicaciones especializadas, fuentes cercanas a la expareja aseguraron que ambos decidieron tomar caminos diferentes en el plano sentimental. La ruptura puso fin a una de las relaciones más mediáticas que protagonizó el futbolista desde el inicio de su carrera profesional.

En los meses previos al distanciamiento definitivo, habían trascendido versiones vinculadas a supuestas infidelidades que alimentaron las especulaciones sobre la estabilidad del vínculo. Sin embargo, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas detallando los motivos concretos de la separación.

Cómo siguieron sus vidas tras la ruptura

Luego del final de la relación, ambos continuaron enfocados en sus respectivos proyectos profesionales. Por un lado, Lamine Yamal siguió consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol europeo y más tarde volvió a apostar por el amor junto a la cantante argentina Nicki Nicole.

Por su parte, Alex Padilla mantuvo un importante crecimiento en redes sociales, donde continúa desarrollando su carrera como influencer y colaborando con diversas marcas a través de campañas publicitarias y contenido patrocinado.

La joven española sigue siendo una figura destacada dentro del universo digital, mientras su historia con el futbolista forma parte de los romances que más repercusión generaron alrededor de la estrella del FC Barcelona.