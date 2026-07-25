Diputados de Unión por la Patria proponen declarar persona no grata a Kristalina Georgieva 

Unión por la Patria quiere declarar persona no grata a la titular del FMI.

La inminente visita de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la Argentina generó una fuerte reacción en el bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP). Un grupo de legisladores, encabezado por Lucía Cámpora, Juan Grabois y Florencia Carignano, presentaron un proyecto de resolución para declarar a la funcionaria búlgara como "persona no grata". Georgieva tiene previsto arribar al país el lunes para cumplir con una agenda que incluye reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, además de una visita estratégica al yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén.

Los fundamentos del proyecto subrayan que la Argentina es actualmente el mayor deudor global del FMI, con una exposición que supera la suma de los siete deudores que le siguen en el ranking. La deuda de capital asciende a unos 57.000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 34-35% de todo el crédito vigente del organismo a nivel mundial. Según los legisladores firmantes, entre quienes también se encuentran Vanesa Siley, Carlos Castagneto y Juan Marino, este endeudamiento "no se tradujo en mejoras de infraestructura o desarrollo científico, sino que fue utilizado para financiar la fuga de capitales".

El texto es particularmente crítico con la administración Milei, ya que señala que el actual gobierno profundizó este ciclo con un nuevo servicio ampliado de 20.000 millones de dólares. En los argumentos del proyecto, se describe el rumbo económico como un "modelo económico de miseria planificada" que llevó a un "empeoramiento dramático de las condiciones de vida". Según el mismo documento, esta situación se evidencia en caídas récord del consumo de carne y leche, así como en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Para los diputados, las exigencias del FMI incluyen reformas regresivas, privatizaciones y una flexibilización laboral que ya fracasó anteriormente en el país.

La iniciativa también denuncia lo que consideran una "intromisión escandalosa" por parte de la titular del FMI, al referirse a sus declaraciones instando a "mantener el rumbo" de cara a las elecciones legislativas de 2025. Este gesto es interpretado por la oposición como un intento de disciplinar el arco político y limitar la soberanía nacional. En este contexto, el proyecto rescata la figura histórica del expresidente Néstor Kirchner y su decisión de cancelar la deuda total con el organismo en 2006 para recuperar márgenes de decisión soberana.

Para cerrar los fundamentos, los legisladores citaron una frase de Kirchner del año 2005: “Que sepa el FMI que va a tener que discutir moneda a moneda con el pueblo y el Gobierno argentinos, porque acá no se regala nada más”. Con esta medida, el bloque opositor busca marcar una postura de confrontación directa frente a lo que definen como un "saqueo de los bienes naturales comunes" y una vulneración de la democracia.