Ver en vivo todos los partidos del Mundial 2026 por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: dónde hacerlo de manera legal

Existen varias opciones para ver el Mundial 2026 de forma segura.

El inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá desata la fiebre futbolística global, pero también enciende las alarmas sobre la piratería digital. Portales clandestinos como Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV registran picos de tráfico al ofrecer transmisiones gratuitas. Sin embargo, ver los partidos a través de estas plataformas es ilegal.

El consumo de streaming no autorizado viola los derechos de propiedad intelectual y expone a los usuarios a riesgos de ciberseguridad, como el robo de datos y malware. Las autoridades intensificaron los bloqueos de estos sitios, por lo que recurrir a ellos garantiza constantes cortes y enlaces caídos.

Las opciones oficiales para alentar a Argentina gratis

Para disfrutar del torneo sin infringir la ley ni poner en riesgo tus dispositivos, Argentina cuenta con una sólida grilla de canales abiertos y gratuitos. Telefe transmite en vivo los partidos de la Scaloneta, el encuentro inaugural y la gran final, accesibles desde la televisión tradicional o su plataforma digital Mi Telefe. Por su parte, Flow mantiene su tradición mundialista emitiendo una importante selección de encuentros de manera libre.

La Copa del Mundo de fútbol masculino. (Crédito de foto: Til Buergy / Associated Press)

Si la idea es tener una experiencia integral para no perderse ninguno de los 104 partidos del certamen, las alternativas pagas y bajo licencia ofrecen la máxima calidad de transmisión:

DSports (DirecTV): Es la única señal que posee los derechos de la totalidad del torneo en el país. Los encuentros están disponibles en sus canales de televisión satelital y mediante la aplicación DGO.

TyC Sports: El histórico canal deportivo de cable brinda una cobertura de 52 partidos en vivo, garantizando el seguimiento de la Selección Argentina y de las instancias decisivas del campeonato a través de su pantalla y de la plataforma TyC Sports Play.

Paramount+: gracias a acuerdos de sublicencia con DSports, los usuarios de plataformas como Paramount+, Flow y los abonados a Amazon Prime Video (contratando el canal adicional) pueden ver el Mundial completo de manera legal.

Disney+: quienes paguen esta plataforma tienen acceso a un paquete exclusivo de 30 partidos seleccionados a lo largo de la competencia.

La oferta legal en 2026 es lo suficientemente amplia y diversa para adaptarse a todos los presupuestos, permitiendo alentar al campeón del mundo con seguridad, excelente definición y transmisiones oficiales.