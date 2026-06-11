Cómo ver el Mundial 2026 gratis: de qué trata el servicio que ofrece ver partidos sin costo

Ver partidos del Mundial 2026 puede ser fácil y gratis.

El Mundial 2026 de fútbol masculino de la FIFA despierta una expectativa sin precedentes en todo el planeta. Ante la diversificación de los derechos de transmisión y el auge de las plataformas pagas, millones de fanáticos se preguntan cómo seguir la cita máxima del fútbol sin descuidar el bolsillo. Afortunadamente, existen diferentes alternativas legales para disfrutar de los encuentros en directo y en alta definición a través de internet sin costo alguno.

Opciones para ver partidos del Mundial 2026 gratis

Tubi, la plataforma de streaming gratuita de FOX financiada por publicidad. El servicio ha lanzado el "FOX Hub", un espacio digital completamente dedicado a la Copa Mundial que no requiere de suscripción ni de tarjetas de crédito. Esta opción permite seguir de manera gratuita las transmisiones en vivo en calidad 4K de los partidos inaugurales más destacados, además de ofrecer acceso bajo demanda a los 104 encuentros del certamen con repeticiones completas, resúmenes y canales de análisis funcionando las 24 horas del día.

Pases de prueba que otorgan los servicios de streaming surgen como una opción ideal para momentos específicos del campeonato. Plataformas como Fubo ofrecen períodos gratuitos de cinco días que permiten ver los partidos de fútbol en directo con calidad profesional. Utilizar estas pruebas de manera estratégica durante las fases decisivas del torneo es una vía muy buscada por los usuarios que no poseen televisión por cable.

Trionda: el balón oficial del Mundial 2026. (Crédito de foto: Adidas)

Antenas digitales terrestres (OTA). Consideradas como "el pase gratuito de por vida", estas antenas modernas captan señales abiertas de alta definición de cadenas internacionales que transmiten en vivo los partidos más importantes de la fase de grupos y la gran final. Al combinar la recepción de estas señales abiertas con aplicaciones móviles asociadas, los espectadores consiguen una cobertura robusta sin cuotas mensuales.

YouTube se consolida como otra herramienta fundamental de acceso complementario. Quienes abran la aplicación desde cualquier dispositivo móvil o smart TV podrán seguir de cerca canales oficiales de la FIFA y cuentas regionales verificadas para tener acceso a contenido del Mundial 2026.

Verificar los derechos de transmisión del Mundial 2026 en cada país

Si bien la transmisión íntegra del torneo en vivo por estas vías depende de los derechos de cada país, las plataformas son ideales para ver contenidos gratuitos en tiempo real, análisis previos y resúmenes al instante. De este modo, el streaming gratuito democratiza el acceso al torneo más importante del mundo.