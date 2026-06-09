Con Messi y mayoría de titulares, la Selección Argentina choca con Islandia a 2 días del Mundial 2026

Lionel Messi sumará minutos en la Selección Argentina vs. Islandia.

Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, decidió colocar un equipo mucho más competitivo para el último amistoso antes del Mundial 2026. En esta oportunidad, el examen final será Islandia, un combinado europeo que se quedó afuera de la máxima cita, pero que le empató a la "Albiceleste" por 1-1 en el estreno de Rusia 2018.

A diferencia de lo ocurrido durante el 2-0 a Honduras en la presentación anterior en Estados Unidos, en esta ocasión la "Albiceleste" tendrá a la mayoría de los habituales titulares desde el arranque en Alabama. La gran incógnita hasta último momento será el capitán Lionel Messi, que sumará minutos pero todavía no se conoce si lo hará desde el inicio o en el complemento.

La posible formación de la Selección Argentina contra Islandia

Con la duda de "Leo" que será resuelta sobre el final, el equipo que probó Scaloni en el último entrenamiento fue con Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

De cualquier manera, no quiere decir que esa será la alineación para afrontar este cruce incómodo a apenas siete días del bautismo en la Copa del Mundo. De hecho, el técnico calificó a este compromiso previo como "una piedra" por la cercanía cronológica con el máximo desafío. Por lo tanto, tal vez decida cuidar a algunas piezas importantes del ciclo como el propio capitán, "Ota", el "Cuti" y el "Toro".

La Selección Argentina chocará con Islandia en el último amistoso antes del Mundial 2026.

Cómo ver Argentina vs. Islandia: hora, TV en vivo y streaming

La próxima parada de la "Scaloneta" será el martes 9 de junio a las 22 horas de Argentina en el Jordan-Hare Stadium de Auburn de Alabama, Estados Unidos. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales Telefe y TyC Sports, con el streaming online a cargo de TyC Sports Play, MiTelefe, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

El itinerario de la Selección Argentina rumbo al Mundial

Amistoso del martes 9 frente a Islandia a las 22 de Argentina.

Vuelta a Kansas el mismo martes por la noche, tras el partido.

por la noche, tras el partido. Entrenamiento liviano el miércoles 10 y ensayos con mayor intensidad en las jornadas posteriores hasta el domingo 14.

Ensayos con bajas cargas y de pelota parada el domingo 14 y el lunes 15 antes del debut ante Argelia en la misma Kansas, el martes 16 a las 22 de Argentina.

Entrenamientos en el predio de Kansas hasta el domingo 21 , cuando de la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia Arlington (Texas) , donde el lunes 22 chocará con Austria por la segunda fecha, a las 14.

, cuando de la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia , donde el Vuelta inmediata a Kansas el mismo lunes 22 y trabajos hasta el viernes 26, cuando viajará otra vez a Texas para afrontar el tercer encuentro contra Jordania, el sábado 27 desde las 23. Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas.

Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas. Si bien el Seleccionado dependerá de los resultados, la idea inicial es permanecer en el hotel de Kansas al menos hasta los hipotéticos cuartos de final.

Argentina recupera a los jugadores que estaban lesionados camino al Mundial 2026

Durante el entrenamiento casi nocturno del lunes 8, Nicolás Paz, Nahuel Molina y Montiel hicieron algunos trabajos a la par por segunda jornada consecutiva. En contrapartida, Leandro Paredes y Julián Álvarez solamente fueron exigidos con ejercicios físicos y con la pelota en el campo, por lo que el mediocampista central de Boca Juniors y el delantero surgido en River Plate están descartados ante los islandeses.

Si bien es casi imposible imaginarse a la "Araña" fuera de la Copa del Mundo, está en duda para el debut. Quien sí podría ser "cortado" de la lista es Paredes, por lo que Máximo Perrone y Guido Rodríguez se perfilan para viajar de urgencia hacia Norteamérica en tal caso.

Emiliano "Dibu" Martínez todavía no puede entrenarse en forma completa porque se repone de la fractura en el dedo anular de la mano derecha, por lo que no estará contra Islandia pero sí frente a Argelia. En tanto, otros futbolistas que no estaban al ciento por ciento ya están al cien y continuarán en la lista: Messi y "Nico" González. Scaloni aún debe definir al reemplazante de Leonardo Balerdi y lo hará "el miércoles", según confirmó él mismo en la conferencia de prensa.