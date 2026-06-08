La Selección Argentina recupera lesionados, piensa en Islandia y sólo queda una posible baja

La Selección Argentina acumula buenas noticas de cara al último amistoso contra Islandia y, fundamentalmente, para el debut en el Mundial 2026 frente a Argelia. Solamente quedan dos de los diez jugadores lastimados que hubo al comienzo de los trabajos en el predio de Kansas City en Estados Unidos, al mando de Lionel Scaloni.
Durante el entrenamiento casi nocturno del domingo 7 de junio, Nicolás Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se sumaron al grupo por primera vez con algunos trabajos a la par. En contrapartida, Leandro Paredes y Julián Álvarez solamente fueron exigidos con ejercicios físicos y con la pelota en el campo, por lo que el mediocampista central de Boca Juniors y el delantero surgido en River Plate están descartados ante los islandeses.
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Si bien es casi imposible imaginarse a la "Araña" fuera de la Copa del Mundo, está en duda para el debut. Quien sí podría ser "cortado" de la lista es Paredes, por lo que Máximo Perrone y Guido Rodríguez se perfilan para viajar de urgencia hacia Norteamérica en tal caso.
Emiliano "Dibu" Martínez todavía no puede entrenarse en forma completa porque se repone de la fractura en el dedo anular de la mano derecha, por lo que no estará contra Islandia pero sí frente a Argelia. En tanto, otros futbolistas que no estaban al ciento por ciento ya se recuperaron y continuarán en la lista: Lionel Messi y Nicolás González. Igualmente, lo más probable es que el capitán inicie en el banco de los suplentes y apenas ingrese unos minutos en el segundo tiempo.
La probable formación de la Selección Argentina vs. Islandia
Si bien todavía restan definir detalles y analizar condiciones físicas en dos entrenamientos en el gran predio de Kansas, es muy posible que Scaloni se incline en esta ocasión por Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Cristian Romero, Ignacio Ovando, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi o Valentín Barco, José Manuel López y Giuliano Simeone o Thiago Almada.
Cuándo juega Argentina vs. Islandia: hora, TV en vivo y streaming
La próxima parada de la "Scaloneta" será el martes 9 de junio a las 21.30 horas de Argentina en el Jordan-Hare Stadium de Auburn de Alabama, Estados Unidos. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales Telefe y TyC Sports, con el streaming online a cargo de TyC Sports Play, MiTelefe, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.
El día a día de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026
- El lunes 8, viaje desde Kansas hacia Alabama (1100 km.) para el amistoso del martes 9 frente a Islandia a las 21.30 de Argentina.
- Vuelta a Kansas el mismo martes 9 por la noche, tras el partido.
- Entrenamiento liviano el miércoles 10 y ensayos con mayor intensidad en las jornadas posteriores hasta el domingo 14.
- Ensayos con bajas cargas y de pelota parada el domingo 14 y el lunes 15 antes del debut ante Argelia en la misma Kansas, el martes 16 a las 22 de Argentina.
- Entrenamientos en el predio de Kansas hasta el domingo 21, cuando de la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia Arlington (Texas), donde el lunes 22 chocará con Austria por la segunda fecha, a las 14.
- Vuelta inmediata a Kansas el mismo lunes 22 y trabajos hasta el viernes 26, cuando viajará otra vez a Texas para afrontar el tercer encuentro contra Jordania, el sábado 27 desde las 23. Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas.
- Si bien el Seleccionado dependerá de los resultados, la idea inicial es permanecer en el hotel de Kansas al menos hasta los hipotéticos cuartos de final.