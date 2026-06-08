La Selección Argentina recupera lesionados, piensa en Islandia y sólo queda una posible baja

Los lesionados de la Selección Argentina son cada vez menos.

La Selección Argentina acumula buenas noticas de cara al último amistoso contra Islandia y, fundamentalmente, para el debut en el Mundial 2026 frente a Argelia. Solamente quedan dos de los diez jugadores lastimados que hubo al comienzo de los trabajos en el predio de Kansas City en Estados Unidos, al mando de Lionel Scaloni.

Durante el entrenamiento casi nocturno del domingo 7 de junio, Nicolás Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se sumaron al grupo por primera vez con algunos trabajos a la par. En contrapartida, Leandro Paredes y Julián Álvarez solamente fueron exigidos con ejercicios físicos y con la pelota en el campo, por lo que el mediocampista central de Boca Juniors y el delantero surgido en River Plate están descartados ante los islandeses.

Si bien es casi imposible imaginarse a la "Araña" fuera de la Copa del Mundo, está en duda para el debut. Quien sí podría ser "cortado" de la lista es Paredes, por lo que Máximo Perrone y Guido Rodríguez se perfilan para viajar de urgencia hacia Norteamérica en tal caso.

Emiliano "Dibu" Martínez todavía no puede entrenarse en forma completa porque se repone de la fractura en el dedo anular de la mano derecha, por lo que no estará contra Islandia pero sí frente a Argelia. En tanto, otros futbolistas que no estaban al ciento por ciento ya se recuperaron y continuarán en la lista: Lionel Messi y Nicolás González. Igualmente, lo más probable es que el capitán inicie en el banco de los suplentes y apenas ingrese unos minutos en el segundo tiempo.

Julián Álvarez y Leandro Paredes continúan sin estar al cien.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Islandia

Si bien todavía restan definir detalles y analizar condiciones físicas en dos entrenamientos en el gran predio de Kansas, es muy posible que Scaloni se incline en esta ocasión por Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Cristian Romero, Ignacio Ovando, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi o Valentín Barco, José Manuel López y Giuliano Simeone o Thiago Almada.

Cuándo juega Argentina vs. Islandia: hora, TV en vivo y streaming

La próxima parada de la "Scaloneta" será el martes 9 de junio a las 21.30 horas de Argentina en el Jordan-Hare Stadium de Auburn de Alabama, Estados Unidos. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales Telefe y TyC Sports, con el streaming online a cargo de TyC Sports Play, MiTelefe, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

El día a día de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026