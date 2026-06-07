La Selección Argentina respira: problemas en España, Francia y Brasil a 4 días del Mundial 2026 (foto: FIFA).

La Selección Argentina respira a cuatro días del arranque del Mundial 2026 y a nueve jornadas de su debut, mientras que otros de los principales candidatos sufren. Se trata nada menos que de España, la vigente subcampeona Francia y Brasil, que por diferentes motivos no transitan con tranquilidad el sendero que los depositará en el estreno en la 23° Copa del Mundo de la historia del fútbol.

Los protagonistas en los tres casos mencionados son nada menos que Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Wesley, considerados en la previa como titulares indiscutidos para sus respectivos entrenadores Luis de la Fuente, Didier Deschamps y Carlo Ancelotti. Algunos de sus inconvenientes son meramente deportivos, aunque otros también los sacuden fuera de la cancha.

Wesley, lesionado en Brasil y afuera del Mundial 2026

El lateral derecho de Roma de Italia, el único "4" puro de la lista final de 26 jugadores, se perderá la Copa del Mundo por una lesión sufrida durante el amistoso frente a Egipto. Al margen de la ajustada victoria por 2-1, la "Canarinha" se queda sin un defensor indispensable para su última línea

Los estudios médicos oficiales del día posterior arrojaron como resultado una distensión en el músculo aductor del muslo izquierdo. Ya desafectado de la concentración, Ancelotti convocó a urgencia para que se sume a la delegación del pentacampeón a Éderson, que es mediocampista y se desempeña en Atalanta.

Barcelona le marcó la cancha a España por Yamal

Desde el país europeo aseguran que el club catalán le comunicó a la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) que el extremo de apenas 18 años "está para 15 minutos contra Cabo Verde, 60 como máximo ante Arabia Saudita y recién probables 90 frente a Uruguay". Ello es consecuencia del desgarro en el bíceps femoral de la pierda izquierda sufrido frente a Celta el pasado 22 de abril. Los tiempos habituales de recuperación de esta lesión es de entre seis y ocho semanas, por lo que el joven crack llegaría con lo justo al estreno el lunes 15 de junio.

Lamine Yamal, protagonista en España (foto: FIFA).

Mbappé, protagonista de otra polémica en Francia

La FFF (Federación Francesa de Fútbol) utilizó la imagen de "Kiki" para promocionar una casa de apuestas deportivas, algo que no le gustó nada al astro de Real Madrid y a algunos compañeros tampoco. De acuerdo a la información del reconocido portal deportivo L´Equipe, la estrella de Francia se molestó antes del amistoso ante Costa de Marfil. Lo mismo ocurrió con Michael Olise, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé y Desiré Doué.

En 2022, Mbappé se negó a participar de una sesión fotográfica organizada por la Federación Francesa al considerar que su imagen estaba siendo utilizada para promocionar marcas con las que no se sentía identificado, especialmente compañías vinculadas a las apuestas deportivas y a determinados productos alimenticios.

Kylian Mbappé, en el centro de la escena en Francia (foto: FIFA).

El entonces jugador de PSG fue contundente al explicar su postura. “No estábamos de acuerdo en algunos casos como en marcas relacionadas con la salud alimenticia y de apuestas. Muchos de nosotros venimos de barrios donde estas cosas han destruido a mucha gente. Yo mismo conozco gente que lo ha sufrido...”, declaró en Canal Plus.

Aquella situación obligó a la Federación a revisar sus acuerdos comerciales y a renegociar las condiciones vinculadas a los derechos de imagen de los integrantes del seleccionado nacional. Hoy, cuatro años más tarde, la polémica entre ambas partes persiste en el centro de la escena.