Brasil pierde a lesionado Wesley para Mundial y convoca a Ederson

La búsqueda de Brasil de un lateral derecho ‌fiable dio otro ‌giro doloroso el domingo cuando Wesley fue excluido de la convocatoria para el Mundial tras sufrir una lesión muscular en el muslo izquierdo, y el centrocampista ​del Atalanta, ⁠Ederson, fue convocado en su ‌lugar.

El defensa de la ⁠AS Roma, el ⁠único lateral derecho especialista en la plantilla de 26 jugadores de Carlo ⁠Ancelotti, se lesionó el sábado ​durante la victoria de ‌2-1 ante Egipto ‌en Cleveland, según informó la ⁠Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Ancelotti deberá ahora reforzar el flanco con los versátiles centrales Danilo e ​Ibáñez, ‌mientras Brasil se prepara para su primer partido del Grupo C contra Marruecos el sábado.

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"La resonancia magnética reveló una ⁠lesión muscular en el músculo aductor del muslo izquierdo", informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un comunicado.

"La CBF lamenta la lesión. Wesley es un jugador muy querido por ‌el equipo y siempre será considerado parte de este conjunto en su búsqueda por ganar su sexto título de la Copa del ‌Mundo", agregó.

La CBF anunció que Ederson se unirá el lunes al equipo ‌en Estados ⁠Unidos.

Brasil, pentacampeón del mundo, se enfrenta a Marruecos, ​Haití y Escocia en el Grupo C.

Con información de Reuters