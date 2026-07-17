El presidente polaco veta proyectos de ley que habrían mejorado los derechos de parejas del mismo sexo

Personas marchan, algunos portando banderas arcoíris, en el desfile del orgullo LGBTQ+, conocido como la "Marcha por la Igualdad" bajo el lema "La respuesta es el amor", en Varsovia, Polonia

El ​presidente de Polonia, Karol Nawrocki, vetó el viernes dos proyectos de ley que habrían introducido "contratos de convivencia" para parejas que viven juntas, ‌un revés para las ‌parejas del mismo sexo en uno de los pocos países de la Unión Europea con derechos limitados para las personas LGBTQ+.

El primer ministro, Donald Tusk, asumió el cargo en 2023 con la promesa de impulsar reformas sobre el aborto y los derechos LGBTQ+, pero las divisiones dentro de su amplia coalición proeuropea, así como los poderes de veto del ​presidente nacionalista Nawrocki, han ⁠dificultado sus avances.

Los proyectos de ley sobre el "estatus de la persona ‌más cercana en una relación y el acuerdo de ⁠convivencia" habrían permitido a dos adultos suscribir ⁠un acuerdo para regular cuestiones como los derechos sobre bienes comunes, el acceso a información médica y asuntos relativos al entierro.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los proyectos habían obtenido apoyo ⁠en toda la coalición gobernante, incluido el del partido conservador ​PSL, que se había negado a respaldar propuestas ‌anteriores por temor a que socavaran ‌la institución del matrimonio.

Sin embargo, Nawrocki, aliado del partido opositor nacionalista ⁠Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), dijo que los proyectos de ley todavía iban demasiado lejos.

"Estas propuestas crean una nueva institución formalizada de derecho de familia, dotada de un amplio catálogo de derechos ​similares a ‌los del matrimonio", dijo en una declaración grabada.

DEFENSA DEL "ESTATUS ESPECIAL DEL MATRIMONIO"

"Como guardián de la Constitución, no puedo aceptar una solución que conduciría a la pérdida del estatus especial del matrimonio, definido en el artículo 18 de la Constitución como una ⁠unión entre un hombre y una mujer bajo la protección y el cuidado de la República de Polonia."

El Gobierno necesitaría una mayoría de tres quintos —con al menos la mitad de los legisladores participando en la votación— para anular el veto, pero, con los partidos nacionalistas de oposición contrarios a los proyectos, esto sería prácticamente imposible de lograr.

Katarzyna Kotula, delegada del Gobierno para la ‌Igualdad, dijo que Nawrocki había "dado la espalda a dos millones de personas que hoy viven en relaciones informales".

Dado que Polonia reconoce ahora los matrimonios entre personas del mismo sexo registrados en el extranjero debido a un fallo del máximo tribunal de la UE, Kotula dijo que ahora se centraría en ‌garantizar que estas parejas tengan acceso a todos los beneficios posibles.

La Campaña contra la Homofobia de Polonia (KPH, por sus siglas en polaco) dijo que los proyectos ‌vetados por Nawrocki ⁠eran "apenas un fragmento de la primera versión del documento, que trataba sobre las uniones civiles".

"El veto de hoy al ​proyecto de ley, sin embargo, muestra que incluso el mínimo absoluto de derechos que el proyecto pretendía otorgar es demasiado para el presidente."

Con información de Reuters