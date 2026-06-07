La preocupación de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico por Argelia

Un equipo con trasiciones, que respeta el juego colectivo y muy seguro en lo ofensivo.

Cada vez falta menos para que se produzca el debut de la Selección Argentina en el Mundial. Uno que será frente a Argelia en la tarde del próximo 16 de junio. Un partido que en la previa provoca cierta preocupación en el elenco argentino, debido a que catalogaron al conjunto africano como uno de los más difíciles debido a determinadas características grupales, como también individuales.

En lo que respecta a los grupos, el conjunto argelino es uno que se destaca por disponer de velocidad y técnica; es un equipo con jugadores rápidos y buenos en el uno contra uno, mientras que las transiciones ofensivas no son un detalle menor. Además, se desprende que es un equipo que es bastante ordenado en lo defensivo. Lo cual permite ver un sistema compacto, líneas no tan separadas y difíciles de romper.

No obstante, hay una debilidad que se desprende y que es la clave porque encaja de manera perfecta con lo que Lionel Scaloni pretende que la Selección Argentina realice. Al momento de tener la pelota, Argelia intenta salir desde abajo con un juego asociado; la presión alta puede dar como resultado que cometan muchos errores forzados que se puden traducir en jugadas de peligro.

Por otro lado, se debe considerar que se trata de un equipo que dispone de varios nombres con un considerable recorrido internacional: Riyad Mahrez (Al-Ahli), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Rami Bensebaini (Borussia Dortmund), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Amine Gouiri (Olympique de Marsella), Nabil Bentaleb (Lille), Aissa Mandi (Lille) y la gran figura del arco Luca Zidane (Granada).

En lo que respecta al recorrido previo de Argelia a días del Mundial, se puede apreciar que empató sin goles ante Uruguay, goleó 7-0 a Guatemala y acaba de ganarle a Países Bajos por 1-0. Este último resultado es uno que sorprende, debido a que el arquero Luca Zidane se lució de gran manera con una serie de despejes para evitar que su arco fuera derrotado.

¿Qué lesionados recupera Scaloni frente a Argelia?

«La semana que viene será importante para exigirles a los lesionados y ver dónde estamos. Hasta ahora no los quisimos arriesgar. En principio va todo bien, pero veremos qué pasa cuando levantemos las cargas», expresó Lionel Scaloni en conferencia de prensa. Hay que recordar que una serie de jugadores entrenan de manera diferenciada y no se descarta que haya cambios de último momento en la nómina de 26.

Se estima que Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lionel Messi y Nicolás González son los jugadores que se encuentran recuperados y que podrán sumar minutos frente a Argelia. No sucede lo mismo con Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Julián Álvarez. Este último es el que más preocupa porque se confirmó que no se trata de una lesión muscular, sino una ligamentaria. Lo que demanda un mayor cuidado en lo que respecta su recuperación.

La nómina de jugadores convocados por la Selección Argentina se puede modificar hasta 24 horas antes del partido con Argelia. Sin embargo, los nombres a incluir es necesario que hayan formado parte de la prelista de 55 apellidos. Es por ello que las declaraciones de Lionel Scaloni exponen que dejarán pasar cierto tiempo antes de tomar una decisión más que crucial.



