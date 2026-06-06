Baja confirmada en la Selección Argentina: Balerdi se pierde el Mundial 2026

Leonardo Balerdi se pierde el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 después de la lesión sufrida en el último entrenamiento de la Selección Argentina de Lionel Scaloni previo al duelo amistoso ante Honduras de este sábado 6 de junio. El defensor del Olympique de Marsella no jugará la Copa del Mundo y en las redes de la "Albiceleste" lo confirmaron con un comunicado. A través de un posteo informaron que sufrió "una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha", por lo que saldrá de la lista.

De esta manera, el DT tendrá que elegir un reemplazo que esté dentro de los que resten de los 55 incluidos en la prelista presentada hace semanas atrás. A su vez, tiene tiempo de hacer cambios hasta 24 horas antes del debut, el cual será el martes 16 de junio a las 22 de nuestro país ante Argelia en Kansas. En principio hay varios candidatos para ocupar su lugar y todo dependerá de lo que defina el cuerpo técnico en las próximas horas.

El comunicado de la Selección Argentina por la lesión de Balerdi

"El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!", fueron las palabras que dedicó la cuenta oficial de la "Albiceleste" en el comunicado compartido en la mañana de este sábado 6 de junio. El mismo tuvo lugar pocas horas antes del duelo ante Honduras que tendrá lugar desde las 21 horas de Argentina, a pocos días de que comience la acción en el torneo.

El comunicado de la Selección Argentina sobre la lesión de Leonardo Balerdi

Los defensores de la prelista de 55 de la Selección Argentina que pueden ocupar el lugar de Balerdi

Nicolás Capaldo - Hamburgo.

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise.

Lucas Martinez Quarta - River Plate.

Marcos Senesi - Bournemounth.

Germán Pezzella - River Plate.

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors.

Zaid Romero - Getafe.

Marcos Acuña - River Plate.

Gabriel Rojas - Racing Club.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel,, Lisandro Martínez y Facundo Medina.

Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel,, Lisandro Martínez y Facundo Medina. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González. Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, José Manuel López, Nicolás Paz y Lautaro Martínez.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).

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