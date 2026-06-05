La racha histórica que puede romper la Selección Argentina en el Mundial 2026

Selección Argentina: la gran noticia antes del Mundial y la racha que puede romper

La Selección Argentina se prepara para afrontar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 de la mano de Lionel Scaloni con una gran noticia a poco más de una semana del debut ante Argelia. El combinado nacional afrontará el primer compromiso y los restantes como líder del ranking FIFA, puesto al que volvió recientemente. Esto también trae consigo una racha que podrá romper de la mano del DT con el que consiguió la Copa del Mundo en Qatar 2022.

La racha que puede romper la Selección Argentina en el Mundial 2026

Desde 1992 en adelante, cuando se oficializó este ranking, ninguna selección que haya ocupado el primer puesto logró consagrarse campeona. La que llegó a Estados Unidos 1994 como líder fue Alemania, pero se despidió con Bulgaria en cuartos de final. A Francia 1998 fue Brasil -campeón en el Mundial anterior- y perdió la final contra el dueño de casa. Los galos quedaron en primer lugar, pero el campeón en Corea Japón 2002 fue la "Verdeamarelha", que llegó en el primer escalafón para Alemania 2006 y cayó con Francia en cuartos.

Para Sudáfrica 2010, el combinado brasileño siguió por encima de todos y España cosechó su primera estrella, pero en 2014 ni siquiera llegó a octavos. Alemania, ganador en aquel año, llegó a Rusia 2018 como el primero y se despidió en fase de grupos en el certamen que Francia volvió a gritar campeón. Para Qatar otra vez Brasil era el mejor, pero Croacia lo dejó en el camino en cuartos y la Selección Argentina se consagró. En la última lista publicada, la "Albiceleste" está en el primer puesto y volverá a actualizarse el 10 de junio, un día antes del comienzo del torneo.

El ranking FIFA actualizado con la Selección Argentina en el primer puesto

Cómo quedó el ranking FIFA con la Selección Argentina como líder

Argentina : 1874,81 puntos.

: 1874,81 puntos. España: 1873,01.

Francia: 1869,43.

Inglaterra: 1825,97.

Portugal: 1763,83.

Brasil: 1762,66.

Marruecos: 1756,94.

Países Bajos: 1751,10.

Bélgica: 1739,55.

Alemania: 1731,30.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina.

Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González. Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, José Manuel López, Nicolás Paz y Lautaro Martínez.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argentina vs. Argelia — Martes 16/06, 22 horas de Argentina — Kansas City Stadium (Estados Unidos) - Fecha 1 del Grupo J. Argentina vs. Austria — Lunes 22/06, 14 hs. — Dallas Stadium (Estados Unidos) - Fecha 2 del Grupo J. Argentina vs. Jordania — Sábado 27/06, 23 hs. — Dallas Stadium (Estados Unidos) - Fecha 3 del Grupo J.

Partido por partido: qué camisetas usará la Selección Argentina en la fase de grupos

La Selección Argentina pertenece al Grupo J y jugará el primer partido del Mundial el próximo jueves 11 de junio a las 16 hs. Las camisetas variarán en cada partido: