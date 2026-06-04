Llega el Mundial 2026 a la ciudad de Buenos Aires: el evento que proyecta los partidos totalmente gratis

Dónde ver gratis los partidos del Mundial 2026: el detrás de la pantalla gigante instalada en Palermo (Foto: GCBA)

El próximo 11 de junio comienza el Mundial 2026 y en la ciudad de Buenos Aires habrá la posibilidad de disfrutar el primer partido de la Selección Argentina en la pantalla gigante y cada uno de los encuentros del torneo. Se trata del Buenos Aires Fan Fest que se realizará en pleno Palermo.

Buenos Aires Fan Fest: se puede ver los partidos del Mundial 2026 gratis en CABA

La plaza Francisco Seeber, ubicada en el cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, será el escenario para vivir la Copa del Mundo con el festival mundialista Buenos Aires Fan Fest desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. El evento estará disponible en cada encuentro, pero los días que juegue la Selección Argentina tendrá un horario extendido para disfrutar con una pantalla gigante y en un clima festivo.

El resto de las fechas mundialistas, el festival va a funcionar de 12:00 a 20:00 hs para ver el resto de partidos de otros combinados. La entrada al festival es completamente libre y gratuita.

Qué otras cosas se podrán hacer durante el evento

Además de ver los partidos, los hinchas también podrán disfrutar de diferentes activaciones, entre ellas habrá:

Puntos para sacarse fotos : las instalaciones, con camisetas gigantes y hasta una réplica exacta de la Copa del Mundo, ofrecerán la oportunidad de sacarse fotos instagrameables.

: las instalaciones, con camisetas gigantes y hasta una réplica exacta de la Copa del Mundo, ofrecerán la oportunidad de sacarse fotos instagrameables. Artistas en vivo: además del clima de cancha por la multitud de hinchas, el festival ofrecerá murgas, bombos, hinchadas organizadas y shows de freestylers.

además del clima de cancha por la multitud de hinchas, el festival ofrecerá murgas, bombos, hinchadas organizadas y shows de freestylers. Shows especiales: durante los partidos de la Scaloneta, cada uno de los partidos van a tener aperturas y cierres artísticos especiales para toda la familia.

durante los partidos de la Scaloneta, cada uno de los partidos van a tener aperturas y cierres artísticos especiales para toda la familia. Espacios recreativos: también va a haber estaciones de juegos interactivos y tecnológicos.

también va a haber estaciones de juegos interactivos y tecnológicos. Patio Gastronómico: el evento contará con los típicos foodtrucks y, además, habrá espacios cómodos para sentarse a comer y resguardarse del frío.

Buenos Aires Fan Fest ofrece juegos interactivos, un patio gastronómico y show especiales (Foto: GCBA)

Fecha por fecha: qué partidos se podrán ver gratis en la pantalla gigante de Palermo