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Partidos de Argentina en el Mundial 2026: horario y días en los que jugará la Selección de Lionel Scaloni

La Albiceleste jugará dos partidos de noche y otro por la tarde. Las fechas exactas de los enfrentamientos contra Argelia, Austria y Jordania.

04 de junio, 2026 | 15.22

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio ante Argelia. Se trata de uno de los tres conjuntos que deberá enfrentar durante la fase de grupos. A qué hora serán los partidos en los que jugará el combinado de Lionel Scaloni.

El combinado albiceleste aparece como uno de los tres máximos candidatos a quedarse con el trofeo, tal vez junto a Francia y España. Otros países como Inglaterra, Brasil, Alemania y Portugal se perfilan en un segundo lote como dar pelea en la 23° Copa del Mundo de la historia.

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Cuándo juega la Selección Argentina: días y horarios de los partidos del Mundial 2026

En el sorteo que se realizó en diciembre, la Albiceleste quedó como cabeza de serie del Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania. El seleccionado, dirigido por Scaloni, tendrá dos partidos de la fase de grupos por la noche y otro por la tarde.

Los horarios de los partidos de la Selección Argentina son los siguientes:

  • Argentina vs. Argelia: Martes 16 de junio a las 22 hs (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas.
  • Argentina vs Austria: Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.
  • Argentina ​vs. Jordania: Sábado 27 de junio a las 23, también en el estadio de Dallas.

La Selección Argentina jugará un partido a la tarde y otros dos a la noche durante la fase de grupos

De los tres equipos a los que se enfrentará la Albiceleste, se considera que el más complejo es Austria, ya que varias de sus figuras pertenecen a las mejores ligas europeas, como Konrad Laimer en Bayern Múnich, Kevin Danso en Tottenham y David Alaba en Real Madrid, entre otros. Por su parte, la Selección de Jordania debutará por primera vez en la Copa del Mundo, mientras que Argelia llegó a cuartos de final en la última Copa Africana de Naciones.

El objetivo del equipo argentino será derribar a la competencia para alcanzar los dieciseisavos de final, algo que logrará si logra posicionarse primero o segundo en la fase de grupos. 

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Quiénes son los jugadores de la Selección Argentina: los convocados al Mundial

  • Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.
  • Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina.
  • Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González.
  • Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, José Manuel López, Nicolás Paz y Lautaro Martínez.
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