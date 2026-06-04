Partidos de Argentina en el Mundial 2026: horario y días en los que jugará la Selección de Lionel Scaloni

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio ante Argelia. Se trata de uno de los tres conjuntos que deberá enfrentar durante la fase de grupos. A qué hora serán los partidos en los que jugará el combinado de Lionel Scaloni.

El combinado albiceleste aparece como uno de los tres máximos candidatos a quedarse con el trofeo, tal vez junto a Francia y España. Otros países como Inglaterra, Brasil, Alemania y Portugal se perfilan en un segundo lote como dar pelea en la 23° Copa del Mundo de la historia.

Cuándo juega la Selección Argentina: días y horarios de los partidos del Mundial 2026

En el sorteo que se realizó en diciembre, la Albiceleste quedó como cabeza de serie del Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania. El seleccionado, dirigido por Scaloni, tendrá dos partidos de la fase de grupos por la noche y otro por la tarde.

Los horarios de los partidos de la Selección Argentina son los siguientes:

Argentina vs. Argelia: Martes 16 de junio a las 22 hs (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Martes a las 22 hs (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas. Argentina vs Austria : Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

: Lunes a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas. Argentina ​vs. Jordania: Sábado 27 de junio a las 23, también en el estadio de Dallas.

La Selección Argentina jugará un partido a la tarde y otros dos a la noche durante la fase de grupos

De los tres equipos a los que se enfrentará la Albiceleste, se considera que el más complejo es Austria, ya que varias de sus figuras pertenecen a las mejores ligas europeas, como Konrad Laimer en Bayern Múnich, Kevin Danso en Tottenham y David Alaba en Real Madrid, entre otros. Por su parte, la Selección de Jordania debutará por primera vez en la Copa del Mundo, mientras que Argelia llegó a cuartos de final en la última Copa Africana de Naciones.

El objetivo del equipo argentino será derribar a la competencia para alcanzar los dieciseisavos de final, algo que logrará si logra posicionarse primero o segundo en la fase de grupos.

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