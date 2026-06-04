Posible formación de la Selección Argentina vs. Honduras: un mix, sin Messi ni los "tocados"

Lionel Scaloni prepara los amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial 2026.

Lionel Scaloni, el director técnico de la Selección Argentina, ya tiene una idea en la cabeza para afrontar el amistoso contra Honduras, previo al debut en el Mundial 2026. La intención del staff nacional es no arriesgar a los jugadores que no estén a pleno físicamente, entre ellos nada menos que el capitán Lionel Messi.

Además, por el mismo motivo del estado físico, tampoco irán desde el arranque otros integrantes de la lista final de 26: Emiliano "Dibu" Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Leandro Paredes, Nicolás Paz, Nicolás González ni Julián Álvarez. Con lo que le queda a mano en el resto de la plantilla, el DT se la jugará por un "mix" en el duelo ante los centroamericanos.

La formación que se perfila en la Selección Argentina vs. Honduras

De esta manera, con tantas bajas a pocos días del estreno en la Copa del Mundo, Scaloni iniciaría entonces con Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y Giuliano Simeone o José Manuel López.

En tanto, en el segundo tiempo habrá lugar para una rotación masiva, en la que podrían ingresar a la cancha Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín "Colo" Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y "Nico" González. La búsqueda es que todos sumen minutos y rodaje en este compromiso de preparación en Estados Unidos. Mientras tanto, para el segundo cotejo ante Islandia podrían regresar algunos de los habituales titulares a la alineación, de acuerdo a cómo vaya la evolución en las tres jornadas siguientes.

Paredes y Messi, seguramente fuera del primer amistoso.

Cómo ver Argentina vs. Honduras: día, hora, TV en vivo y streaming

El partido amistoso se jugará este sábado 6 de junio de 2026 a las 21 horas de Argentina en el Kyle Field de Texas, Estados Unidos. La transmisión en vivo estará a cargo de TyC Sports y Telefe en la televisión, en tanto que el streaming online irá a través de TyC Sports Play, MiTelefe, Telecentro Play y Personal Flow.

El día a día de la Selección Argentina en Kansas rumbo al Mundial 2026