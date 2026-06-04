Posible formación de la Selección Argentina vs. Honduras: un mix, sin Messi ni los "tocados"

Lionel Scaloni, el director técnico de la Selección Argentina, ya tiene una idea en la cabeza para afrontar el amistoso contra Honduras, previo al debut en el Mundial 2026. La intención del staff nacional es no arriesgar a los jugadores que no estén a pleno físicamente, entre ellos nada menos que el capitán Lionel Messi.
Además, por el mismo motivo del estado físico, tampoco irán desde el arranque otros integrantes de la lista final de 26: Emiliano "Dibu" Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Leandro Paredes, Nicolás Paz, Nicolás González ni Julián Álvarez. Con lo que le queda a mano en el resto de la plantilla, el DT se la jugará por un "mix" en el duelo ante los centroamericanos.
La formación que se perfila en la Selección Argentina vs. Honduras
De esta manera, con tantas bajas a pocos días del estreno en la Copa del Mundo, Scaloni iniciaría entonces con Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y Giuliano Simeone o José Manuel López.
En tanto, en el segundo tiempo habrá lugar para una rotación masiva, en la que podrían ingresar a la cancha Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín "Colo" Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y "Nico" González. La búsqueda es que todos sumen minutos y rodaje en este compromiso de preparación en Estados Unidos. Mientras tanto, para el segundo cotejo ante Islandia podrían regresar algunos de los habituales titulares a la alineación, de acuerdo a cómo vaya la evolución en las tres jornadas siguientes.
Cómo ver Argentina vs. Honduras: día, hora, TV en vivo y streaming
El partido amistoso se jugará este sábado 6 de junio de 2026 a las 21 horas de Argentina en el Kyle Field de Texas, Estados Unidos. La transmisión en vivo estará a cargo de TyC Sports y Telefe en la televisión, en tanto que el streaming online irá a través de TyC Sports Play, MiTelefe, Telecentro Play y Personal Flow.
El día a día de la Selección Argentina en Kansas rumbo al Mundial 2026
- Entrenamiento en el predio de Kansas City el jueves 4.
- El viernes 5, viaje a Texas de casi 800 kilómetros para el amistoso contra Honduras en el College Station. El encuentro será el sábado 6 a las 21 de Argentina.
- Regreso a Kansas para la práctica del domingo 7, que apenas será regenerativa para los que hayan jugado más de 60 minutos. En cambio, los trabajos físicos serán más fuertes para aquellos futbolistas que hayan jugado menos de una hora ante el elenco centroamericano.
- El lunes 8, viaje a Alabama (1100 km.) para el amistoso del martes 9 frente a Islandia a las 21.30 de Argentina.
- Vuelta a Kansas el mismo martes 9 por la noche, tras el partido.
- Entrenamiento liviano el miércoles 10 y ensayos con mayor intensidad en las jornadas posteriores hasta el domingo 14.
- Ensayos con bajas cargas y de pelota parada el domingo 14 y el lunes 15 antes del debut ante Argelia en la misma Kansas, el martes 16 a las 22 de Argentina.
- Entrenamientos en el predio de Kansas hasta el domingo 21, cuando de la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia Arlington (Texas), donde el lunes 22 chocará con Austria por la segunda fecha, a las 14.
- Vuelta inmediata a Kansas el mismo lunes 22 y trabajos hasta el viernes 26, cuando viajará otra vez a Texas para afrontar el tercer encuentro contra Jordania, el sábado 27 desde las 23. Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas.
- Si bien el Seleccionado dependerá de los resultados, la idea inicial es permanecer en el hotel de Kansas al menos hasta los hipotéticos cuartos de final.