Tras terremotos, venezolanos lideran labores de rescate en medio de acusaciones de robo del Ejército

Consecuencias de los terremotos en Venezuela

La mayor parte del tiempo, Alexander Delgado imparte clases de educación física en una escuela del estado venezolano de Aragua, en el centro del país. Pero durante la última semana, ha estado dirigiendo un equipo de rescate integrado por vecinos y voluntarios de otros estados que se turnan para excavar túneles tras los ‌terremotos que devastaron un estado costero y partes de la capital venezolana.

Ciudadanos ‌como Delgado armados solos con palas, cuerdas y sus propias manos, han estado tratando de complementar lo que describen como una respuesta estatal lenta e insuficiente ante los temblores más fuertes que ha sufrido el país en más de un siglo.

Entre los desafíos, dicen, se encuentran frustrar los intentos de algunos miembros del Ejército y la policía venezolanos de bloquear la ayuda, apropiarse de donaciones e incluso saquear los edificios derrumbados.

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El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Funcionarios de alto rango del gobierno han atribuido el creciente descontento de la ciudadanía y los informes sobre la lentitud de la ayuda a la desinformación, y han instado al público a ignorar las "estrategias de manipulación en las redes sociales" y confiar en la información oficial.

Delgado no tiene formación formal en rescate, pero aprendió primeros auxilios en el trabajo y viajó a La Guaira, el estado más afectado, un día después de ​los temblores para prestar su ayuda. Las labores ⁠de rescate fueron lideradas por ciudadanos venezolanos como él y equipos de rescate internacionales.

"Tú ves acá pura gente de la comunidad, tú ves que nada más están los bomberos, Los ‌Topos (equipo mexicano de rescate), pero aquí tú no ves el Estado como tal", agregó. Su equipo ha pasado cinco días removiendo escombros y escuchando ⁠atentamente cualquier señal de vida bajo el intenso sol caribeño.

Cuentan con el apoyo de otros voluntarios locales, que ⁠les proporcionan agua, mascarillas, hielo e información sobre el complejo de viviendas Hugo Chávez, de ocho torres, seis de las cuales ahora son escombros.

Para el martes, seis días después del inicio del desastre, había dos equipos de rescate internacionales y algunos bomberos locales, además de un camión del servicio forense venezolano, pero aún carecían del equipo pesado necesario. Esa tarde, el equipo descubrió ⁠el cuerpo de una mujer, tendida de lado y de espaldas a ellos, entre una losa de hormigón y otros escombros. Interrumpieron los trabajos para esperar a ​que el servicio forense se hiciera cargo de su recuperación.

"AJUSTANDO LAS COSAS"

La reacción negativa a la respuesta del gobierno venezolano surge mientras ‌la presidenta encargada Delcy Rodríguez intenta consolidar su poder tras el derrocamiento de su ‌predecesor, Nicolás Maduro, en enero.

"Delcy y su equipo han estado al mando durante 26 años y solo tienen un discurso", dijo Jimmy Story, embajador de Estados Unidos en ⁠Venezuela hasta 2023. "Se atribuyen el mérito de todo lo positivo, culpan a otros de todo lo negativo e intentan controlar la narrativa".

El presidente Donald Trump ha elogiado la relación de Estados Unidos con Rodríguez, y las empresas estadounidenses han expresado interés en todo, desde petróleo hasta oro. El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, John Barrett, también respaldó la gestión de Rodríguez, declarando a Univision el lunes que tenía "mucha confianza" en su gobierno.

Los voluntarios en el terreno, como Mijaed Díaz, un veterinario que se unió a otros voluntarios de una universidad, no ​comparten esta opinión.

"Me gustaría más ‌presencia de los entes públicos, que en realidad son los que deberían hacerse cargo de esto. Pero, bueno, al final nosotros estamos acostumbrados a trabajar hasta con las uñas", dijo Díaz, quien trepó entre los escombros de dos torres, buscando bolsas para los cadáveres de cuatro personas que acababan de ser retirados de entre los escombros.

Tras agradecer inicialmente a los voluntarios civiles, el Gobierno restringió el viernes el acceso público a La Guaira, lo que enfureció a quienes intentaban ayudar a encontrar sobrevivientes.

Un funcionario del Gobierno apostado en un puesto de control en La Guaira el domingo dijo a Reuters que presenció cómo policías y militares se apoderaban ⁠de la ayuda de tres camiones que transportaban suministros, alardeando de lo que habían logrado "conseguir".

FRUSTRACIÓN EXPRESADA EN REDES SOCIALES

También vieron a los oficiales grabando videos de sí mismos con palas, supuestamente ayudando en las labores de rescate, antes de abandonar abruptamente el lugar. "No ayudaron, pues simplemente un teatro", dijo a Reuters una persona que pidió anonimato por temor a represalias.

Algunos venezolanos han expresado su frustración en redes sociales, compartiendo videos que muestran a soldados rebuscando entre los escombros y llevándose ropa, electrodomésticos y dinero en efectivo.

Reuters no ha verificado la autenticidad de los videos, pero cuatro agentes de policía que intervinieron en la escena del crimen han sido detenidos y apartados de sus puestos de trabajo, y serán investigados por "apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros", informó el Ministerio del Interior en un comunicado a última hora del martes, añadiendo que, en general, la policía ha actuado con transparencia.

Otros videos muestran a miembros del Ejército venezolano observando con armas mientras voluntarios locales y equipos de rescate extranjeros ‌se apresuran a buscar sobrevivientes.

Aun así, algunos militares y policías están participando activamente en las labores de rescate, añadieron.

Una residente dijo a Reuters que vio a soldados retirar pertenencias de edificios a petición de los vecinos, mientras que la policía y los bomberos de Chacao, una zona de Caracas, han estado trabajando sin descanso para atender las solicitudes de ayuda humanitaria, según testigos de Reuters.

Aprovechando los esfuerzos de búsqueda y rescate liderados por la ciudadanía, algunas organizaciones sin fines de lucro venezolanas, cuyo trabajo se vio estrictamente limitado por las restricciones gubernamentales de 2024 a la sociedad civil, han resurgido públicamente para ayudar a los sobrevivientes.

"LLAMANDO A LA PUERTA Y NADA"

"Estamos operando y tratando de demostrar una vez más que nuestro trabajo se trata de apoyar a las comunidades y ‌no de algo por lo cual debiéramos ser perseguidos", dijo Roberto Patiño, fundador de la ONG Alimenta La Solidaridad, que administra comedores comunitarios. El grupo se ha enfocado en entregar alimentos, medicinas, equipos y antenas Starlink a las comunidades más afectadas.

Los terremotos han causado daños estimados en 6.700 millones de dólares, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estados Unidos ha prometido 350 millones de dólares, ‌envió equipos de rescate y desplegó al Ejército ⁠para reparar el aeropuerto, pero algunos señalaron a los miles de millones de dólares en ventas de petróleo que se encuentran en una cuenta controlada por Estados Unidos.

"Si bien la respuesta ha sido sólida, también pone en tela de juicio la transparencia. ¿Se destinarán estos fondos del fondo petrolero a la ​respuesta ante el desastre?", preguntó el exembajador Story.

Miguel Poleo, miembro del equipo de rescate civil de Delgado, llegó a Los Cocos inmediatamente después de los terremotos para encontrar a su hijastra, su esposa y su hijo. "Hace dos días dijimos que hay sobrevivientes ahí, que están tocando, pero no. Llegan un ratico, están ahí y se van. No colaboran con nadie", dijo en alusión al gobierno.

Con información de Reuters