El joven de 16 años que Scaloni convocó a entrenar con Argentina en el Mundial 2026

El joven defensor de Vélez se destaca en las inferiores de la Argentina y tuvo su chance con la mayor.

La preparación de cada Mundial expone que las selecciones deben presentar una lista de 26 jugadores para disputar los partidos que tienen en el calendario, pero también pueden sumar otros para que se desempeñen como sparrings en los entrenamientos. Es por ello que Lionel Scaloni decidió sumar a un joven de 16 años que estará entrenando con la Argentina en los próximos días.

Si se repasa la delegación que viajó a Estados Unidos, el conjunto argentino también cuenta con los servicios de Santiago Beltrán y Joaquín Freitas de River, Tomás Aranda , Ignacio Ovando de Rosario Central, Nicolás Capaldo de Hamburgo SV y Agustín Giay de Palmeiras. Aunque falta uno y se trata de un joven que es menor de edad y que tiene un solo partido en primera.

El séptimo elegido es Simón Escobar, que se desempeña como lateral izquierdo, tiene 16 años y juega con la camiseta de Vélez. A priori, su presencia está pensada para verlo en los entrenamientos y determinar una posible convocatoria a los compromisos que el conjunto argentino tendrá después del Mundial, que pueden ser amistosos como también la agenda de las Eliminatorias.

Sin embargo, no se trata de una sorpresa dentro del ámbito de las selecciones. Porque fue convocado por Diego Placente a disputar el Mundial Sub-17, donde el conjunto argentino fue eliminado en la instancia de 16avos de final frente a México. El joven defensor fue titular en cada uno de los partidos y con un rendimiento que no pasó para nada desapercibido para Lionel Scaloni.

Todo pareciera apuntar a que Simón Escobar quedará afuera de la delegación una vez que los partidos amistosos de la selección argentina se terminen. Se estima que el lateral regresaría al país para tener vacaciones y luego sería subido al plantel de primera división de Vélez, que se encuentra en manos de Guillermo Barros Schelotto. Aunque lo van a llevar de a poco con el fin de no quemar etapas en su proceso de crecimiento y formación.

Calendario oficial de Argentina en la fase de grupos

Fecha 1: Martes 16 de junio – vs. Argelia – Kansas – 22 horas.

Fecha 2: Lunes 22 de junio – vs. Austria – Dallas – 14 horas.

Fecha 3: Sábado 27 de junio – vs. Jordania – Dallas – 23 horas.

Calendario de los partidos amistosos de la Argentina

Sábado 6 de junio, a las 21 horas, vs. Honduras en Texas.

Martes 9 de junio, a las 22 horas, vs. Islandia en Alabama.

La lista de 26 jugadores de la Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso.

Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco.

Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González, Thiago Almada, Nicolás Paz, Giuliano Simeone, José Manuel López.