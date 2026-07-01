La Rioja fortalece las políticas de empleo con nuevas capacitaciones para mejorar la inserción laboral

El Gobierno de La Rioja puso en marcha una nueva agenda para fortalecer las políticas de empleo en toda la provincia, a partir de un encuentro que reunió a responsables de las Oficinas de Empleo Municipales, representantes del sector privado y de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR). Durante la jornada también se presentó la segunda etapa del Plan de Capacitación y Formación 2026, una iniciativa orientada a mejorar las competencias laborales de jóvenes y personas que buscan insertarse en el mercado de trabajo.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, a través de la Secretaría de Políticas de Empleo, y tuvo como objetivo consolidar el trabajo conjunto entre los distintos actores que intervienen en la promoción del empleo y la formación profesional.

Durante el "Encuentro de la Red Federal de Oficinas de Empleo Municipales" se definieron líneas de acción para fortalecer las políticas activas de empleo en el territorio y ampliar las oportunidades de capacitación mediante propuestas desarrolladas junto a organismos públicos, empresas e instituciones académicas.

La secretaria de Políticas de Empleo, Beatriz Tello, destacó el rol que cumplen las oficinas municipales en el acompañamiento cotidiano de personas desocupadas y jóvenes que buscan acceder a un empleo.

"Vamos a poner a disposición un conjunto de propuestas vinculadas al Plan de Capacitación y Formación Profesional 2026 para el segundo semestre. La articulación entre el sector público y el privado nos permite incorporar nuevas herramientas que hoy demanda el mercado laboral, como ventas digitales y educación financiera", señaló.

La funcionaria explicó que esta nueva etapa del plan incorpora contenidos vinculados a las transformaciones del mercado laboral y busca mejorar la empleabilidad de los participantes mediante capacitaciones adaptadas a las nuevas demandas productivas.

"Con programas como TecnoEmpleo seguimos formando jóvenes en competencias digitales que hoy generan nuevas oportunidades laborales y responden a las necesidades de los sectores productivos", afirmó.

Además, Tello destacó el funcionamiento de la aplicación La Rioja Comercia como una herramienta destinada a fortalecer a emprendedores y pequeños productores, facilitando la difusión de sus actividades y promoviendo una mirada federal de las políticas de empleo en todo el territorio provincial.

La funcionaria también hizo referencia al complejo escenario laboral que atraviesa el país y aseguró que la Provincia continuará impulsando acciones para mejorar las posibilidades de inserción laboral de los riojanos.

"Las medidas del Gobierno nacional provocaron la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo. Aun así, desde la Provincia vamos a seguir acompañando a quienes necesitan fortalecer sus competencias y mejorar sus posibilidades de inserción laboral", expresó.

Del encuentro participaron la secretaria de Políticas de Empleo, Beatriz Tello; la subsecretaria de Promoción del Empleo Local, Rita Abdala; la directora general de Promoción del Empleo, María Silvia Díaz; la directora general de Capacitación y Formación, Karina Brizuela; responsables de las Oficinas de Empleo Municipales, representantes del sector privado, de la Universidad Nacional de La Rioja y equipos técnicos.