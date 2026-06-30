Corte Suprema de EEUU allana el camino para las prohibiciones deportivas a personas transgénero

Tribunal Supremo de EEUU en Washington

La Corte Suprema de Estados Unidos allanó el martes el camino para que los ‌estados impongan restricciones a ‌los estudiantes transgénero en las competiciones deportivas, al ratificar las leyes de Idaho y Virginia Occidental que les prohíben formar parte de equipos femeninos, una cuestión polémica en el país.

Los magistrados anularon las sentencias de los tribunales inferiores que daban la razón a ​los estudiantes transgénero ⁠que impugnaban las prohibiciones en ambos estados por ‌considerarlas contrarias a la Constitución de Estados ⁠Unidos y a una ley federal ⁠contra la discriminación.

Las leyes de Idaho y Virginia Occidental establecen que los equipos deportivos de los centros educativos ⁠públicos, incluidas las universidades, se formen en función ​del sexo biológico y prohíben que ‌los estudiantes de sexo masculino ‌formen parte de equipos femeninos. Otros veinticinco estados ⁠cuentan con leyes similares en vigor.

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El Gobierno del presidente republicano Donald Trump, que ha tomado medidas drásticas contra los derechos de las personas transgénero, ha ​respaldado a ‌los estados en el litigio.

Idaho y Virginia Occidental dijeron que las leyes preservan una competición justa y segura para las mujeres y las niñas, mientras que los críticos consideran que ⁠estas medidas forman parte de un ataque más amplio contra los derechos de las personas transgénero estadounidenses.

Los estudiantes que impugnaron las medidas sostuvieron que estas discriminan en función del sexo de una persona o de su condición de transgénero, lo que viola la garantía de igualdad ‌de protección ante la ley recogida en la 14 ª Enmienda de la Constitución, así como el Título IX de la ley de derechos civiles, que prohíbe la discriminación en la educación "por motivos de sexo".

La Corte ‌Suprema, que cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3, ha respaldado otras restricciones contra las personas transgénero, permitiendo ‌que Trump ⁠prohíba su presencia en las Fuerzas Armadas y que se impida a los solicitantes de ​pasaporte seleccionar en el documento el sexo que refleje su identidad de género.

Con información de Reuters