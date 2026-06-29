Tenía cáncer: dolor por la muerte de una actriz muy querida.

El mundo del espectáculo despide a una grandísima profesional. La actriz británica Penelope Keith, célebre por sus papeles en las exitosas comedias televisivas "The Good Life" y "To the Manor Born", murió a los 86 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en el que precisaron que la intérprete falleció en paz en su casa de Surrey, donde residía desde hacía más de medio siglo.

"Estamos profundamente entristecidos de anunciar que Dame Penelope Keith murió pacíficamente mientras convivía con un cáncer en su hogar de Surrey", expresó la familia. Además, agradecieron la atención médica y el acompañamiento recibido durante el tratamiento, al tiempo que solicitaron respeto por su privacidad.

Su trayectoria

Nacida como Penelope Anne Constance Hatfield el 2 de abril de 1940 en Sutton, Surrey, Keith inició su carrera artística en escenarios regionales antes de incorporarse a la Royal Shakespeare Company en 1963. Allí participó en numerosas producciones tanto en Londres como en Stratford.

Tenía cáncer: dolor por la muerte de una actriz muy querida.

Su gran salto a la popularidad llegó en 1975, cuando fue elegida para interpretar a Margo Leadbetter en la sitcom "The Good Life". La serie, centrada en una pareja que buscaba abandonar el ritmo frenético de la vida urbana para ser autosuficiente, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la televisión británica de la década de 1970.

Gracias a ese papel, Keith obtuvo un premio BAFTA en 1977. Un año más tarde sumó una segunda estatuilla por su trabajo en "The Norman Conquests", adaptación televisiva de la reconocida trilogía teatral de Alan Ayckbourn.