La selección de Países Bajos se une en apoyo a Gakpo tras la pérdida de su hijo nonato

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos vs. Japón

La selección de Países Bajos se está volcando en apoyo del delantero ‌Cody Gakpo después ‌de que él y su pareja perdieron a su hijo antes de nacer, mientras que el seleccionador Ronald Koeman y el capitán Virgil van Dijk elogiaron su fortaleza.

La pareja de Gakpo, Noa van der Bij, publicó ​el sábado un ⁠mensaje sobre la pérdida en las redes ‌sociales, y a Gakpo se ⁠le ha concedido un permiso ⁠para pasar tiempo con su familia, que se encuentra cerca de la sede del equipo ⁠en Kansas City mientras la selección de ​Países Bajos compite en el ‌Mundial.

"Hemos hecho todo lo ‌que estaba en nuestra mano para apoyarle, ⁠tanto los jugadores como el cuerpo técnico", dijo Koeman. "Por supuesto, los primeros días tuvo libertad para ir a ver a su ​familia ‌y estar con ellos. Lo ha llevado muy bien; en ningún momento dijo: 'Quiero volver, quiero estar con mi familia'".

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Van Dijk señaló que siente un gran respeto ⁠por la forma en que Gakpo y su familia están afrontando la situación y dijo que espera que el delantero esté totalmente concentrado en el partido del lunes contra Marruecos en los dieciseisavos de final.

"Lo más importante es preguntarle: '¿Qué ‌necesitas?'. Es una noticia terrible y demuestra que el fútbol es secundario. Hay cosas más importantes en la vida. Es muy triste, pero Cody lo está llevando bien", comentó.

"Es muy ‌maduro, muy adulto. Siento un gran respeto por la forma en que él y su familia ‌están afrontando esto. ⁠Por muy terrible que sea, lo respeto muchísimo", indicó.

Gakpo no ha ​hecho ningún comentario, pero se espera que juegue el partido del lunes.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; editado en español por Carlos Serrano)