Se derrumba el discurso de la "eficiencia": Pullaro reconoció un déficit de $600.000 millones en Santa Fe

Luego de varios meses de demora, el gobierno de Maximiliano Pullaro difundió los estados económicos y contables correspondientes al período enero-mayo de 2026. Los números muestran un déficit acumulado de $594.989,85 millones, producto de ingresos totales por $5.562.657,82 millones frente a gastos que alcanzaron los $6.157.647,67 millones.

Desde el Ministerio de Economía, encabezado por Pablo Olivares, aseguraron que el resultado responde a una decisión de política económica destinada a sostener la actividad en un contexto de desplome a nivel nacional.

Según la explicación oficial, la provincia decidió mantener elevados niveles de inversión pública y preservar el funcionamiento de áreas sensibles como salud, educación, asistencia alimentaria y transporte, pese a la reducción de transferencias provenientes del gobierno de Javier Milei.

Desde el arco opositor no tardaron en manifestar su preocupación y cuestionar la narrativa de "eficiencia" que promueve el Ejecutivo provincial. El exministro de Economía y diputado provincial por Hacemos Santa Fe, Walter Agosto, sostuvo que la brecha no responde a una decisión estratégica sino a un problema estructural: "La provincia ha tenido estabilidad en recursos, es decir, que sigue entre recursos provinciales y nacionales recaudando en moneda constante lo mismo que recaudaba el año pasado, pero el gasto público se le ha ido un 10% arriba", apuntó.

Para Agosto, esa caída no es ajena al modelo económico libertario al que el propio gobierno provincial adhirió. "Es un proceso económico concentrado en tres o cuatro sectores, ninguno de los cuales genera las rentas necesarias para que la recaudación tributaria pueda incrementarse con una mejora de mercado interno y de consumo", señaló.

El gasto corriente acumulado hasta mayo alcanzó los $5.444.342,96 millones, con las remuneraciones representando el 44,07% del total. La administración de Pullaro destacó que los salarios estatales crecieron un 47,98% interanual, es decir, 13,90 puntos por encima de la inflación del período.

Sin embargo, Agosto advirtió que la paritaria provincial quedó 4 puntos por debajo de la inflación acumulada en cinco meses, lo que obligará al gobierno a afrontar en julio una actualización adicional que presionará aún más las cuentas. A eso se suma el impacto del aguinaldo en junio, que insume aproximadamente $380.000 millones. "Evidentemente hay una situación complicada desde el punto de vista financiero", afirmó el legislador en declaraciones para Mañana de UNO.

Milei salvó a Pullaro con un anticipo de coparticipación millonario

La publicación de los estados contables coincidió con la difusión en el Boletín Oficial de un anticipo de coparticipación por $400.000 millones otorgado por el Gobierno nacional, con una tasa del 15% anual. Desde el Ministerio de Economía presentaron la tasa como accesible dentro del contexto financiero actual y encuadraron el anticipo como un instrumento habitual de gestión.

Si bien el decreto menciona la necesidad de “ajustar en equidad a todas las jurisdicciones”, la realidad es que el auxilio llega de forma fragmentada y reactiva. Semanas atrás, el Ejecutivo ya había dispuesto una medida similar para otras doce provincias —entre ellas Catamarca, Chaco, Chubut, Mendoza y Tucumán—, habilitando anticipos financieros de hasta $400.000 millones por jurisdicción ante las dificultades financieras transitorias que enfrentaban para atender gastos corrientes y amortizaciones de deuda. Los montos definitivos quedaron sujetos a la capacidad de repago de cada distrito.

Agosto cuestionó la lógica del mecanismo. "La Nación no le manda a Santa Fe algunas transferencias que le corresponden y le dice: 'no te mando las transferencias, pero te presto plata y te cobro un 15 de interés'. La verdad que no cierra eso, ni política ni financieramente", afirmó.

Por último, reclamó al gobierno provincial una postura más firme frente a Nación: "Con el resto de las cuestiones hay que plantear una posición más firme para hacer reclamos firmes al Gobierno nacional."