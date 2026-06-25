La industria volvió a caer en mayo y acumula una baja de 2,3% en 2026

La actividad industrial registró en mayo una caída de 0,3% en la comparación anual, aunque mostró una mejora de 1,3% frente a abril en la medición desestacionalizada, según un estudio privado. Con este resultado, el sector acumuló una baja de 2,3% en los primeros cinco meses de 2026.

El dato surge del Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres. De acuerdo con el informe, el nivel de actividad de mayo fue el más alto en lo que va del año y se ubicó 2,3% por encima de los valores de diciembre pasado en la medición sin estacionalidad.

Pese a esa mejora mensual, el desempeño de la industria continúa siendo heterogéneo entre los distintos rubros manufactureros. Según el relevamiento, los resultados del quinto mes del año sugieren que "el piso puede haber quedado atrás", aunque todavía persisten fuertes diferencias sectoriales.

El sector de Maquinaria y equipo registró la mayor contracción anual, con una baja de 14,6%. Dentro de ese rubro, la producción automotriz tuvo una caída de 21,5%, lo que incidió de manera significativa en el resultado negativo del segmento. En sentido contrario, Refinerías mostró una suba de 10,9% anual y se ubicó entre los sectores con mejor desempeño. También creció el rubro de Alimentos, con un avance de 3,6%, impulsado por la producción de aceites, que aumentó 11,1% frente al mismo mes del año pasado.

Otro dato positivo se observó en Metales básicos, que registró una suba de 2,9% anual y cortó una racha de tres meses consecutivos de caída. Ese resultado se sumó a la recuperación mensual general del indicador, aunque el acumulado del año todavía permanece en terreno negativo.

De cara a los próximos meses, el informe proyectó que la "mejora de los datos macro que se están comenzando a ver repercuta en una recuperación de la demanda interna", lo que podría funcionar como motor para el avance de la producción manufacturera.

Creció el PBI en el primer trimestre, pero cayó la industria

En el primer trimestre de 2026, el producto interno bruto (PIB) registró un incremento de 2,3% en términos interanuales, mientras que la medición desestacionalizada mostró un crecimiento de apenas 0,7% respecto del cuarto trimestre de 2025, de acuerdo con la estimación preliminar de actividad que publicó el INDEC.

La expansión del nivel general se dio en un contexto de retrocesos significativos en componentes de inversión y en sectores vinculados a la producción industrial y al gasto público, al mismo tiempo que se observaron aumentos en ramas primarias de la economía.

Por el lado de la oferta, la expansión del PIB se apoyó en sectores primarios y en actividades de intermediación financiera. El informe indica que los sectores de mayor crecimiento fueron “Pesca (27,5% ia), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (18,1% ia) y Explotación de minas y canteras (12,3% ia)”, seguidos por intermediación financiera (7,5% ia) y hogares privados con servicio doméstico (6,3% ia). En el caso de hoteles y restaurantes, el crecimiento de 2,8% se explica parcialmente por la expansión del empleo informal, según la estimación oficial.

En contraste, se registraron caídas en sectores industriales y de administración pública. La industria manufacturera presentó una variación negativa de 1,7% interanual, mientras que la administración pública y defensa cayó 1,4%. A estos retrocesos se suman descensos en electricidad, gas y agua (-1,1%) y comercio mayorista, minorista y reparaciones (-0,3%), configurando un bloque de sectores con aporte negativo al producto. El propio informe establece que “Industria manufacturera (-1,7% ia) y Administración pública (-1,4% ia) fueron los dos de mayor caída y le restaron 0,3 puntos porcentuales (p.p.) al PIB”.