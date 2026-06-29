Totalmente gratis y en la ciudad de Buenos Aires: el show sin costo para ver en el Teatro San Martín en julio 2026

Entre las diferentes actividades culturales disponibles en la ciudad de Buenos Aires, durante julio de 2026 llega la oportunidad de disfrutar de dos obras completamente gratis en el Teatro San Martín. Se trata de "Existo" y "Masaca" dos espectáculos que se fusionan y presentan un espectáculo con folklore, las danzas urbanas, el jazz y el contemporáneo.

Shows gratis en el Teatro San Martín: cómo aprovecharlos

La compañía del Teatro San Martín ofrecerá el programa de Identidades encontradas junta ambas obras con acceso libre y gratuito durante todo julio y agosto. Las dos producciones pertenecen a dos jóvenes coreógrafas que trabajan la fusión de diferentes géneros y son interpretadas por el Ballet Contemporáneo.

En la obra Existo, de Georgi Seva, se abarca la plenitud de la existencia a través del movimiento, partiendo de un estado de incomodidad. Mientras que en Masaca, de Maia Roldan, se ofrece un cuadro con el foco en el fenómeno que sucede en los cuerpos al ritmo del 6x8 que proviene de África, pasa por Perú y llega a nuestro país.

El espectáculo dura 50 minutos y tiene entradas totalmente gratis

Los interesados solo tienen que acercarse al teatro (Av. Corrientes 1530), ya que ambos espectáculos se realizan con entradas libres y sin reserva en el hall principal Alfredo Alcón. La gran recomendación es acercarse unos minutos antes para buscar un lugar cómodo.

¿En qué días y horarios estarán funciones gratis?

La propuesta comenzó en junio, pero se extenderá durante todo julio y agosto. Las funciones tienen una duración de 50 minutos y están programadas para las siguientes fechas: