La Selección Argentina aguarda por Cuti Romero, calor extremo en Kansas e "invasión" en Miami

La Selección Argentina se prepara para los 16avos de final frente a Cabo Verde.

La Selección Argentina se enfoca en Cabo Verde, el inesperado rival de los 16avos de final del Mundial 2026. El plantel dirigido por Lionel Scaloni vuelve a los entrenamientos el lunes 29 de junio, después del descanso sorpresivo del domingo 28. Es que el cuerpo técnico optó por el reposo inicial, ya que todavía faltaban cinco días para el enfrentamiento de eliminación directa en Miami, Estados Unidos.

El regreso a los trabajos en el predio de Kansas City será otra vez por la tarde, con la mira puesta en el adversario africano. Prácticamente sin dudas en la formación, con el retorno del equipo de gala, la incógnita principal por estas horas pasa por la recuperación física de Cristian "Cuti" Romero. El defensor se repone de una fuerte molestia en la rodilla derecha que lo sacó del segundo encuentro, ante Austria, y del tercer cotejo frente a Jordania.

“Cuti está bien. No se ha entrenado con el grupo, está aparte, pero haciendo cosas intensas. En principio, es menos grave de lo que todos pensamos y eso nos da tranquilidad", aseguró el entrenador en la conferencia de prensa posterior al 3-1 a Jordania. Igualmente, Romero sigue en duda para el inicio de los playoffs. Lo más probable es que, como no está al ciento por ciento todavía, aparezca el subcapitán Nicolás Otamendi para acompañar a Lisandro Martínez en la zaga. El resto de la alineación será la ideal, con Lautaro Martínez con una pequeña luz de ventaja sobre Julián Álvarez para conformar la dupla con Lionel Messi en el ataque.

El calor extremo en Kansas y la "invasión" en Miami tiñen la previa de Argentina vs. Cabo Verde

El cuerpo técnico de Scaloni decidió entrenarse por la tarde el lunes 29 y martes 30 en el predio de Kansas, ubicado a unos 20 minutos en micro del hotel de concentración. El servicio meterológico local señala que se esperan temperaturas que superen los 40 grados para esta semana, por lo que habrá un pequeño cambio en la logística oficial en la antesala del encuentro.

De esta manera, el ensayo del miércoles 1° de julio será por la mañana para, luego del almuerzo, ya viajar por la tarde hacia Miami. Sí, en esta ocasión la "Albiceleste" se trasladará dos días antes del encuentro y no uno, como suele hacerlo habitualmente. Son alrededor de 2200 kilómetros los que habrá que recorrer en avión, en un vuelo de dos horas y media.

La Selección Argentina se prepara para los 16avos de final frente a Cabo Verde.

Ya instalado en Miami, el plantel realizará el último entrenamiento liviano el martes 2, un día antes de chocar con Cabo Verde el viernes 3 a las 19 de Argentina. “Es un horario difícil de entender porque va a hacer mucho calor en Miami... Pero bueno, no podemos quejarnos porque todos juegan en horarios similares”, disparó Scaloni en la última conferencia. A la hora de Argentina vs. Cabo Verde, se esperan unos 32 grados y hay un 35% de probabilidades de tormentas eléctricas, las cuales obligarían a detener el encuentro para cumplir con el protocolo FIFA en este tipo de situaciones.

El estadio Hard Rock de Miami tiene una capacidad para 65.300 espectadores, de los cuales se estima que casi 50.000 serán argentinos. La gran cantidad de residentes allí, el hecho de que Messi sea "local" porque juega en Inter de dicha ciudad y el traslado que realiza ahora mismo una multitud de compatriotas generarán que las tribunas se tiñan de celeste y blanco casi por completo. La expectativa crece y es absoluta.

El itinerario de la Selección Argentina rumbo a Cabo Verde