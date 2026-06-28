África celebra éxito en el Mundial, con nueve selecciones clasificadas para la fase eliminatoria

Ronnie DaVeiga, aficionado de Cabo Verde, con un tiburón inflable en el estadio de béisbol Campanelli de Brockton tras el partido, en el que Cabo Verde se clasificó para las eliminatorias del Mundial

​Nueve de las 10 selecciones africanas presentes en el Mundial pasaron a la segunda ronda, lo que supone un gran avance para el ‌fútbol del continente y podría traducirse ‌en una mayor representación en futuros torneos.

Esta tasa de éxito del 90% se suma al hecho de que Marruecos llegara a las semifinales en Qatar hace cuatro años y ofrece esperanza para el futuro, en un continente apasionado por el fútbol pero cuyo progreso se ve a menudo frenado por factores administrativos y logísticos.

"Es un motivo de gran orgullo que haya tantas selecciones africanas clasificadas ​para dieciseisavos de final", ⁠declaró el DT de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, después ‌de que su equipo superara 3-1 a Uzbekistán y asegurara así ⁠su clasificación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Durante muchos años, el continente africano ⁠ha estado trabajando duro y avanzando", señaló el francés. "Estamos contentos de formar parte de este avance del fútbol africano".

Solo Túnez no logró superar la primera ronda de ⁠la fase final. Cabo Verde, Egipto, Costa de Marfil, Marruecos y Sudáfrica ​quedaron segundos en sus respectivos grupos, mientras que Argelia, ‌la República Democrática del Congo, Ghana y ‌Senegal se situaron entre los ocho mejores terceros.

"La competitividad global y la ⁠calidad de primer nivel del fútbol africano están siendo reconocidas y destacadas por las victorias y la clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial de cada una de las nueve selecciones africanas", declaró el domingo el presidente de ​la Confederación ‌Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, en un comunicado.

África deberá mantener esta trayectoria en el torneo que se celebra en Canadá, México y Estados Unidos si quiere conseguir que se le concedan más plazas en el futuro.

Los países africanos llevan mucho tiempo reclamando más plazas para el ⁠Mundial, ya que, al igual que Europa, su confederación cuenta con más de 50 miembros, pero con muchos menos equipos clasificados. Mientras que la CAF contó con 10 selecciones en la competencia, la UEFA tuvo 16.

Sin embargo, esas peticiones se mantuvieron a raya durante los casi 30 años de mandato del expresidente de la CAF Issa Hayatou, quien repetía a los delegados en congresos y reuniones que África solo podría ‌pedir más plazas si obtenía resultados.

Antes de la campaña de Marruecos en Qatar hace cuatro años, el mejor logro del continente había sido la clasificación para cuartos de final de Camerún (1990), Senegal (2002) y Ghana (2010).

En Rusia 2018, ninguna de las cinco selecciones africanas superó la fase de grupos.

El aumento de cinco en 2022 a 10 este ‌año se debió al incremento del número total de participantes de 32 a 48, lo que brindó a países como la pequeña Cabo Verde la oportunidad de dejar huella ‌en el Mundial.

"Estamos ⁠muy contentos de poder participar en el Mundial. El fútbol es de todos. No es solo de los países más ricos", ​declaró el seleccionador de Cabo Verde, Bubista, tras el empate sin goles del viernes contra Arabia Saudita, que les dejó en segunda posición de su grupo, por detrás de España.

(Reporte adicional de Nick Said en Houston; Editado en español por Javier Leira)