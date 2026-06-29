La Justicia va a peritar el celular de Ernestina País tras el accidente: las razones

La investigación por la muerte de la periodista Ernestina Pais sumó una medida para esclarecer las circunstancias del trágico accidente ocurrido la noche del viernes en el cruce ferroviario de Martínez. Uno de los peritajes más relevantes ordenados por la Justicia tiene que ver con el iPhone de la conductora. Se busca establecer si estaba utilizando el dispositivo al momento de atravesar las vías del Tren de la Costa, donde fue embestida por una formación.

El celular fue encontrado en el interior del Honda City que conducía Ernestina y quedó secuestrado por la Policía Bonaerense. Ahora será analizado en un laboratorio especializado de la Procuración bonaerense, en busca de determinar si registraba actividad a las 19.24 del viernes, horario en el que ocurrió el siniestro.

Fuentes de la investigación reconocieron que podría ser una tarea difícil, ya que algunos modelos de iPhone ofrecen alta resistencia a las herramientas de análisis forense. En esa línea, esperan contar con la colaboración de familiares que puedan aportar la clave de acceso al dispositivo.

Las pericias para reconstruir el accidente

La medida fue impulsada por la fiscal María Paula Hertrig, quien estuvo a cargo del expediente durante las primeras 48 horas, antes de ceder la investigación a su colega Carolina Asprella, responsable del turno ordinario después del fin de semana.

Además del análisis del teléfono, Hertrig dispuso la autopsia al cuerpo de la conductora, que confirmó que la causa de muerte fue un severo traumatismo de cráneo. También ordenó una pericia accidentológica sobre el Honda City, que permanece secuestrado en el playón de la Comisaría Segunda de San Isidro. Ese estudio buscará determinar si el vehículo presentaba alguna falla mecánica al momento del cruce.

Las imágenes y los antecedentes

Los primeros efectivos policiales que llegaron al lugar pocos minutos después del hecho confirmaron que, aunque la patente permitió identificar rápidamente que el vehículo pertenecía a Ernestina Pais, las graves lesiones sufridas por la víctima dificultaban su reconocimiento.

Mientras la policía se dirigía al domicilio de la conductora, los llamados de sus familiares hicieron sonar el celular dentro del auto, lo que permitió localizar el dispositivo que hoy constituye uno de los principales elementos de prueba.

Las cámaras de seguridad aportadas por el municipio registraron el momento del accidente. Según las imágenes, Ernestina cruzó las vías con las barreras bajas, maniobra que en los instantes previos también había intentado realizar otro auto.

La investigación también contempla otros antecedentes vinculados a la conductora. Su licencia de conducir se encontraba inhabilitada desde abril, después de que se negara a realizar un control de alcoholemia tras protagonizar un choque en Vicente López.