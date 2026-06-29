Pescadores desaparecidos: encontraron otro cuerpo en el Río de la Plata

La búsqueda de los cinco pescadores que desaparecieron en Punta Lara después de partir desde la costanera de Hudson por el Río de la Plata tuvo un avance lamentable. Según Noticias Argentinas, fuentes asociadas al operativo confirmaron el hallazgo de otro cuerpo sin vida en el agua.

Se trata de los restos de Carlos Kovach, que fueron detectados y señalados por una aeronave en el Río de la Plata. Las embarcaciones que se desplazaron hacia el lugar no habían podido ubicarlo antes. Los rastrillajes por agua y aire siguen desarrollándose en la zona.

Qué pasó con los pescadores en Punta Lara

La Justicia avanzará con pericias y con la autopsia a los restos de Kovach para determinar las causas del fallecimiento, mientras que el operativo de búsqueda continúa desplegado. Participan agentes de Prefectura Naval, Bomberos y fuerzas policiales con distintos recorridos en sectores del Río de la Plata.

El pasado viernes se había confirmado el hallazgo del cuerpo de Sebastián Romegialli, otro de los cinco pescadores desaparecidos. Su cuerpo fue encontrado a unos 60 kilómetros de la costa de Atalaya, en Magdalena y en cercanías del límite con Uruguay. Fueron los tripulantes de un buque mercante los que alertaron sobre la presencia de un cuerpo en el agua y dieron aviso a la Armada uruguaya.

La desaparición de los cinco pescadores

Según Prefectura, las condiciones meteorológicas al momento de la desaparición eran favorables, por lo que se descartó que un temporal haya provocado el incidente. La principal hipótesis que manejan apunta a la posibilidad de que la embarcación haya sido llevada por la corriente a una zona distinta de la prevista inicialmente.

Los cinco tripulantes contaban con los elementos de seguridad reglamentarios, como los chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF. Sin embargo, los intentos de comunicación realizados mediante radio y celulares nunca obtuvieron respuestas.

Continúan desaparecidos Claudio Kovach, de 50 años; Alejandro Boscardin, de 28 años y Damián Giubu, de 42 años. Cabe recordar que los cinco pescadores zarparon el domingo 14 de junio desde el Camping Hudson a bordo de la embarcación “Chamigo-Ho” y la última referencia visual de la lancha se registró entre las 6 y las 8.30 de esa misma jornada.

El operativo de búsqueda se activó esa la misma noche, cuando el personal del camping comprobó que los pescadores no habían regresado y que sus autos seguían estacionados en el predio. Desde entonces, los rastrillajes se mantienen de manera ininterrumpida.