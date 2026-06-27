Apareció muerto uno de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

Apareció este viernes uno de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata, a unos 85 kilómetros de la localidad balnearia de Atalaya, partido de Magdalena, según confirmaron fuentes del operativo de búsqueda. La pericia todavía no pudo confirmar de quien se trata, aunque los familiares ya fueron informados de la situación. El cuerpo apareció en el canal de acceso para el lado de Uruguay, según advirtieron fuentes oficiales.

La aparición del cuerpo renueva la preocupación por el destino de los cinco tripulantes de la embarcación deportiva "Chamigo-Ho", que desaparecieron tras salir desde Hudson para realizar una jornada de pesca deportiva. Desde hace casi dos semanas, la Prefectura Naval Argentina mantiene un intenso operativo por aire, tierra y agua para intentar encontrarlos. Hoy apareció uno de ellos, aunque todavía mantienen la búsqueda de los cuatro restantes.

Hasta el momento el cadáver no pudo ser identificado, aunque los familiares de los cinco hombres ya fueron informados de la situación. Según trascendió, el cuerpo apareció en el canal de acceso del lado uruguayo del río, una zona donde también se concentran parte de las tareas de rastrillaje.

Los damnificados permanecen extraviados desde el 14 de junio cuando se embarcaron en un bote semirrígido blanco y rojo para pescar pejerrey. Todos ellos contaban con experiencia en navegación y llevaban a bordo los elementos de seguridad reglamentarios, tales como chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF.

Quiénes son los pescadores desaparecidos

Los hombres buscados son Carlos Kovach (60), Claudio Kovach (50), Alejandro Boscardin (28), Damián Giubu (42) y Sebastián Romegialli (50). De acuerdo a los testimonios de sus familiares, los cinco eran aficionados a la pesca y habían organizado una salida recreativa a bordo del semirrígido blanco y rojo "Chamigo-Ho".

Todos ellos tenían experiencia en navegación y llevaban los elementos de seguridad obligatorios, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, un sistema GPS y radio VHF. Sin embargo, ninguno respondió a los reiterados intentos de comunicación realizados por la Prefectura mediante radiofrecuencia y telefonía celular.

Las autoridades también consultaron a embarcaciones que navegaban en la zona y mantuvieron contacto con organismos uruguayos, aunque hasta el momento no hubo reportes sobre pedidos de auxilio ni avistamientos de bengalas.

Cómo siguen hasta ahora los operativos de búsqueda y qué dice la principal hipótesis

La Prefectura Naval mantiene un operativo de rastreo intenso con varios equipos a disposición. Participan el avión PA-62, los guardacostas GC-79 "Río Deseado", GC-73 "Cabo Corrientes", GC-75 "Bahía Blanca" y GC-140 "Lago Yehuin", además de algunas cuadrillas de embarcaciones semirrígidas y motos de agua para recorrer sectores de baja profundidad.

Actualmente, el área de búsqueda abarca unos 60 kilómetros de largo por 15 de ancho, aunque no se descarta ampliar el rastrillaje hacia el sudeste si las condiciones y las proyecciones de las corrientes así lo requieren. La desaparición fue advertida cuando el personal del Camping Hudson constató que los cinco pescadores no habían regresado al finalizar la jornada y que sus vehículos permanecían estacionados en el predio.

Según señalaron, las condiciones meteorológicas eran favorables al momento de la desaparición, por lo que la posibilidad de un temporal quedó prácticamente descartada. La principal teoría sostiene que la embarcación pudo haber derivado por efecto de las corrientes hacia una zona distinta a la prevista.

Desde la Prefectura señalaron además que el bote no contaba con una radiobaliza ni con un sistema electrónico que permitiera conocer su última ubicación,