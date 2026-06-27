Qué reveló la autopsia de Ernestina Pais tras el trágico accidente ferroviario.

La investigación por la muerte de Ernestina Pais sumó este sábado un elemento clave. La noticia del trágico accidente que sufrió la periodista, actriz y conductora se dio a conocer el pasado viernes 26 de julio de 2026 y conmovió a millones de argentinos.

El resultado preliminar de la autopsia realizada al cuerpo Ernestina, quien falleció luego de ser embestida por una formación del Tren de la Costa en Acassuso mientras se encontraba manejando su auto. Según las primeras conclusiones forenses incorporadas al expediente judicial, la muerte se produjo como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el impacto.

Los detalles de la autopsia de Ernestina Pais

El informe señala que la conductora presentaba un traumatismo de cráneo severo, además de una laceración hepática y una contusión en el bazo, lesiones compatibles con accidentes de alta energía.

La causa quedó a cargo de la fiscal Paula Hertrig, quien investiga las circunstancias que rodearon el hecho ocurrido el viernes por la tarde en el cruce ferroviario de Sáenz Peña y El Cano, en el partido bonaerense de San Isidro.

Mientras avanza la investigación, los especialistas también tomaron muestras biológicas que serán sometidas a análisis toxicológicos. Los estudios buscarán determinar si la conductora había consumido alcohol o alguna otra sustancia antes del accidente. Los resultados de esos exámenes podrían demorar varias semanas.

Las pericias se complementarán con el análisis de muestras de distintos órganos extraídas durante la autopsia, un procedimiento habitual que permite a los médicos forenses obtener información adicional sobre el estado general de la víctima al momento del fallecimiento.

Qué se sabe hasta ahora del accidente

El accidente ocurrió alrededor de las 19:25, cuando el vehículo conducido por Pais intentó atravesar las vías ferroviarias. De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad municipales, el automóvil fue impactado por una formación que circulaba en dirección a la estación Delta.

La violencia del choque provocó daños severos en el vehículo y causó la muerte inmediata de la conductora. Las grabaciones del hecho forman parte de la evidencia que analiza la Justicia para reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido. En paralelo, los investigadores siguen reuniendo testimonios y material probatorio para determinar las circunstancias exactas que derivaron en el fatal desenlace.

Cómo identificaron su cuerpo

El personal policial de la Comisaría de Vicente López, Seccional 5.ª de la Policía Bonaerense llegó al lugar del accidente y tardó en identificar el cuerpo de Pais, ya que el choque le causó lesiones profundas en el rostro. Tampoco encontraron rastros de sus artículos personales ni de si había ingerido alcohol.

Sin embargo, sospechaban que podría tratarse de Ernestina, ya que en marzo de este año había protagonizado un accidente de menor gravedad. Por esta razón, se dirigieron a su domicilio ubicado en Vicente López y confirmaron que la periodista no estaba allí. Acto seguido, su familia la llamó a su teléfono personal, que sonó desde el interior del automóvil. Así, confirmaron que se trataba de Ernestina.