"Milei es Adorni": tras la salida del jefe de Gabinete, De la Rosa apuntó contra las denuncias por corrupción en el Gobierno

La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y su reemplazo por el actual ministro del Interior, Diego Santilli, reavivaron las críticas de la oposición al Gobierno nacional. En ese contexto, la diputada formoseña Graciela de la Rosa sostuvo que “Milei es Adorni” y aseguró que ambos integran un mismo esquema político atravesado por denuncias de corrupción.

"Los dos son corruptos y forman parte de la corrupción de este Gobierno mileísta. Nosotros lo dijimos, tiene que renunciar porque, claro, la justicia le va a contar la costilla", remarcó De la Rosa en diálogo con Agenfor y cuestionó que un Gobierno no puede tener un Jefe de Gabinete involucrado en actos de “tamaña corrupción”.

De la Rosa sostuvo que, de acuerdo con la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete es el funcionario responsable de la administración de los recursos del Estado, al ser “el que recauda y el que gasta”. A partir de esa premisa, vinculó políticamente a Adorni y a Javier Milei con el caso de la criptomoneda $LIBRA y cuestionó la falta de avances judiciales en la investigación. “Nosotros pensamos que la plata de Milei y la plata de Adorni proviene fundamentalmente de $LIBRA”, señaló.

La crisis económica de la gestión libertaria

De la Rosa lamentó el escenario de creciente deterioro social y sostuvo que la crisis golpea con fuerza a los sectores más vulnerables. En ese marco, aseguró que la realidad que observa en Buenos Aires refleja las consecuencias del ajuste: "Estamos viendo en las calles de Buenos Aires familias enteras en las veredas. Gente que no tiene para pagar un alquiler y está comiendo de la caridad pública en esquinas de los distintos barrios. Estamos viendo esa pobreza, la desigualdad que existe".

En contraste, la legisladora defendió las políticas implementadas por la gestión de Formosa para amortiguar el impacto de la suba en las tarifas de electricidad. En respuesta a quienes cuestionan el costo de las boletas en la provincia.

Remarcó que el distrito también enfrenta las consecuencias de la dolarización de las tarifas impulsada por la administración libertaria, aunque destacó el esfuerzo del Estado provincial para sostener a los usuarios. "Todavía el Gobierno formoseño, que es judicialista, pone un poco de plata y a nivel provincial también hay un subsidio que ayuda a la gente. Eso todavía no existe en ninguna otra parte del país", resaltó.

Asimismo, De la Rosa lamentó que la oposición no cuente con la cantidad de legisladores necesaria para revertir iniciativas que, según consideró, favorecen la pérdida de soberanía nacional y afectan al aparato productivo argentino. "Es una desnacionalización prácticamente de las políticas públicas, donde los que sufren son los sectores más postergados, pero además las pymes, las empresas nacionales, la cantidad de desocupados que hay", sostuvo.

La diputada también advirtió sobre las dificultades que atraviesan las provincias por la disminución de los recursos coparticipables y el descenso de la recaudación nacional: "Sobre todo también cómo están sintiendo las provincias porque la Nación no les transmite lo que le corresponde, que es la Coparticipación Federal de Impuestos, y eso está bajando por el menor consumo y fundamentalmente por la menor recaudación de IVA y de Ganancias".

Por último, afirmó que "Argentina se está debilitando como Estado y Nación", y concluyó: "Para eso estamos nosotros, desde Formosa, con la conducción de Gildo Insfrán, peleando en el Congreso".