Mundial 2026: detuvieron a dos figuras de las redes argentinas

Los streamers e influencers argentinos Beni Marmol, de 20 años, y Pato Perrotta, de 26, fueron detenidos este sábado en Miami luego de intentar acceder sin entradas al Hard Rock Stadium para presenciar el encuentro entre Portugal y Colombia, correspondiente a la última fecha del Grupo K del Mundial 2026.

De acuerdo con información difundida por el medio estadounidense Local 10 News, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó que ambos lograron atravesar tres controles de seguridad utilizando acreditaciones que ya no estaban vigentes y que, presuntamente, pertenecían a un evento anterior.

Según detallaron las autoridades, Marmol y Perrotta consiguieron avanzar dentro del estadio e incluso llegaron hasta las inmediaciones del campo de juego antes de ser detectados por el personal de seguridad.

En el informe policial citado por la prensa local, Perrotta aseguró que había sido contratado por una agencia de medios para cubrir el partido y sostuvo que contaba con credenciales, aunque reconoció que correspondían a un encuentro previo. Tras ser interceptados, ambos fueron arrestados y acusados de interferir en un espectáculo deportivo o de entretenimiento, un delito que en el estado de Florida puede ser sancionado con penas de hasta cinco años de prisión.

Los streamers Beni Marmol y Pato Perrotta fueron detenidos en Estados Unidos.

Cuál es la situación judicial de los influencers argentinos

La Justicia de Miami-Dade fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno de los acusados. Hasta la tarde del domingo, los dos permanecían alojados en el centro correccional Turner Guilford Knight. Además, las autoridades confirmaron que otras 14 personas también fueron detenidas durante el partido entre Colombia y Portugal por intentar ingresar irregularmente al estadio.