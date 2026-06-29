Graña mostró lo que decía Milei sobre Santilli y expuso su falsedad: "Engendro"

Graña mostró lo que decía Milei sobre Santilli y expuso su falsedad.

La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei abrió una nueva polémica política. Durante su programa en América TV, el periodista Rolando Graña recordó las fuertes críticas que el Presidente había realizado años atrás contra el ex dirigente del PRO, a quien ahora eligió para ocupar uno de los cargos más importantes del Ejecutivo.

Milei confirmó a través de sus redes sociales que Santilli será el nuevo jefe de Gabinete y que la jura se realizará este martes a las 16. "Voy a invertir el orden de lo que yo les iba a contar y voy a adelantar, porque este es uno de los problemas fundamentales del presidente Javier Milei, que dice barbaridades y después tiene que desescalar o no esas barbaridades", comenzó Graña.

Luego, el conductor exhibió un archivo con declaraciones de Milei contra Santilli realizadas años atrás. En aquel momento, el ahora Presidente había afirmado: "Después yo no tengo la culpa si 'Juntos por el Cargo' tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro. Que estaba en Capital, que lo pasaron a Provincia. La gente se da cuenta cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política".

Graña mostró lo que decía Milei sobre Santilli y expuso su falsedad.

Qué dijo Graña tras la designación de Santilli

Tras recordar esas declaraciones, Graña cuestionó el cambio de postura del mandatario y aseguró: "El Presidente nos debería dar una explicación, supongo. Pero por eso la gente no cree en la política, por eso es que crece tanto la antipolítica".