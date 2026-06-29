Alerta total por lo que contó Nancy Pazos sobre el "futuro político" de Santilli: "Él"

Alerta total por lo que contó Nancy Pazos sobre el "futuro político" de Santilli.

Luego de que Javier Milei confirmara a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, Nancy Pazos se refirió a la designación en C5N y analizó cómo este cambio podría impactar en el futuro político del dirigente, con quien mantuvo una relación durante varios años.

Durante su intervención televisiva, la periodista consideró que el cargo que Santilli ocupaba hasta ahora le ofrecía mayores posibilidades de construir una candidatura propia sin quedar completamente asociado a la gestión nacional. "Yo creo que, obviamente, era más cómodo su rol de ministro del Interior para una candidatura porque, además, lo alejaba del resultado del Gobierno", sostuvo Pazos.

En ese sentido, explicó que desde esa función Santilli podía proyectarse electoralmente con mayor independencia. "Él podía ser candidato en la provincia de Buenos Aires siendo ministro del Interior y diferenciándose, por ejemplo, del corrimiento económico", señaló.

Alerta total por lo que contó Nancy Pazos sobre el "futuro político" de Santilli.

El "futuro político" de Santilli

Para Pazos, el nuevo cargo implica un nivel de responsabilidad mucho mayor dentro del Gobierno y condiciona cualquier aspiración electoral futura. "Hoy él es el jefe, no puede hacerle ole a ninguna cosa"", afirmó y agregó: "Hoy su posible candidatura, no hablo de distrito porque recordemos que tiene la doble posibilidad, Santilli puede ser candidato tanto en la Provincia como en la ciudad donde nació".

Finalmente, la periodista fue contundente al analizar las consecuencias políticas de la decisión: "Ata inexorablemente su futuro político a cómo le vaya a Milei. De manera inexorable".