Nancy Pazos dice lo que muchos callan de la relación entre Cristina Pérez y Adorni: "No jodamos"

Nancy Pazos explotó contra Cristina Pérez.

Un nuevo escándalo explotó en la televisión argentina y volvió a enfrentar a Nancy Pazos con Cristina Pérez. Esta vez, el conflicto giró alrededor del caso que involucra a Manuel Adorni y terminó con frases cargadas de ironía y acusaciones cruzadas.

Todo ocurrió durante una emisión de Inteligencia Artesanal en C5N, donde Pazos analizó las repercusiones políticas y mediáticas alrededor del funcionario.

Nancy Pazos criticó los dichos de Cristina Pérez sobre Adorni

En medio del programa, reprodujeron declaraciones que Cristina Pérez había hecho en Radio Rivadavia sobre la investigación vinculada a Adorni. Allí, la conductora había explicado que los viajes comenzaron a generar sospechas cuando trascendió que habrían sido pagados en efectivo.

Nancy Pazos habló de la relación de Cristina Pérez con Manuel Adorni.

¿Qué dijo Nancy Pazos sobre Cristina Pérez?

Pero Nancy Pazos no dejó terminar el argumento y salió con los tapones de punta. “Vos fuiste testigo privilegiada de su cambio de vida”, disparó, apuntando directamente al vínculo cercano que Pérez mantenía con el funcionario antes de que estallara el escándalo.

Lejos de frenar, la periodista siguió elevando el tono. “No te vengas ahora con el ‘ay, no me di cuenta’. Dejame de hinchar, no jodamos. Saquémonos las caretas”, lanzó al aire, en una frase que rápidamente se viralizó.

El cruce no quedó solamente ahí. Pazos también recordó la relación laboral y personal que Cristina Pérez y Adorni habrían mantenido durante años, sugiriendo que la conductora no podía mostrarse ajena a ciertas situaciones.

Además, el tema volvió a meter en escena a Luis Petri, esposo de Cristina Pérez, ya que Pazos cuestionó indirectamente el entorno político que rodea a la periodista.

No es la primera vez que Nancy Pazos cuestiona públicamente a Cristina Pérez. En distintas ocasiones ya había apuntado contra su estilo televisivo, sus opiniones políticas y hasta la dinámica que tenía con Rodolfo Barili en el noticiero.

Por ahora, Cristina Pérez eligió no responder públicamente a este nuevo ataque. Sin embargo, el silencio no hizo más que alimentar el revuelo.

Así, el caso Adorni sigue generando consecuencias mucho más allá de la política. Y en el medio, dos figuras históricas del periodismo argentino vuelven a quedar enfrentadas en una guerra que parece no tener final.