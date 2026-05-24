River y Belgrano definen el Torneo Apertura 2026: cuánto ganará el campeón

La final del campeonato no solo entrega la gloria deportiva sino que también aporta un ingreso en dólares

El último episodio del Torneo Apertura 2026 expone que River Plate y Belgrano se van a cruzar en la provincia de Córdoba para entregar al nuevo campeón del fútbol argentino. Un partido que entrega la gloria eterna, pero que también pone en juego un ingreso económico que la AFA entregará a modo de compensación por el sacrificio que se realizó en la primera parte de la temporada.

Lo particular del premio económico es que el organismo argentino no sacará dinero de sus cuentas para premiar al ganador del duelo que el Pirata y el Millonario van a protagonizar en la tarde del domingo 24 de mayo. Ya que se trata de un aporte que la CONMEBOL realiza de manera anual a cada una de las federaciones con el fin de incrementar el pozo destinado a los campeones.

La AFA repetirá la modalidad aplicada en la temporada 2025 al dividir el ingreso aportado por CONMEBOL

Para esta oportunidad, el ganador de Belgrano y River se quedaría con un cheque que asegura el ingreso de apenas 500.000 dólares. Aunque el dinero entregado a la AFA es de un millón de la divisa, la otra mitad quedará destinada al campeón del Torneo Clausura. Por otro lado, se debe considerar que hay grandes chances de que el conquistador del certamen se quede con el 70% de la recaudación, que podría incrementar de gran manera el premio a recibir.

No obstante, las quejas de los hinchas no se hicieron esperar en las redes sociales porque se trata de un ingreso que no permite afrontar grandes obligaciones. En tal caso, el club ganador podrá pagar los sueldos del plantel, pero no mucho más. No hay espacio para pensar en la posibilidad de realizar contrataciones en el mercado de pases que se habilitará en los próximos días.

Si se hace una comparación con las demás ligas sudamericanas, es posible notar una diferencia que genera asombro. El primer lugar del ranking lo ocupa Brasil, que al campeón del Brasileirao le da un cheque por 10 millones de dólares y puede que para el final de la temporada 2026 se eleve a 15 millones. Mientras que en Uruguay y Bolivia el premio al campeón es de un millón.

En tanto que en Europa se observa un panorama mucho más distinto. Al Barcelona le corresponden unos 60 millones de euros de manera aproximada y sin contar con los 18 millones que recibirá de la UEFA por clasificar de manera directa a la Champions League. Al Arsenal, por ser el conquistador de la Premier League, le corresponden unos 71 millones de la divisa. Y en Italia, el Inter se quedó con casi 24 millones por obtener el Scudetto.

Los números presentados en las principales ligas de Europa son de gran utilidad, debido a que los clubes pueden hacer uso de los mismos con el fin de renovar contrato de sus máximas figuras o llevar a cabo la compra de algún fichaje internacional. Mientras que en el fútbol argentino es probable que el campeón reciba mejores ingresos de acuerdo con el contrato firmado con sus respectivos auspiciantes. Aunque rara vez pueda superar la barrera de los 10 millones de dólares.